Nehirde kaybolan Gökdeniz'in cansız bedeni bulundu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Gökdeniz Serbest´in (13) cansız bedeni bulundu.<br>Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi´nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökdeniz Serbest, arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri´ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.<br>Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve deniz polisleri Gökdeniz Serbest için arama çalışması başlattı. Deniz polisi, Serbest'in kaybolduğu bölgeye 500 metre mesafede çamura saplanmış cansız bedenine ulaştı. Gökdeniz Serbest'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.<br>Endişeli bekleyişini sürdüren baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-16 16:12:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.