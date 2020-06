Sakaryaspor, play-off maçlarına hazır Salgın nedeni ile oynanmayan maçlarda kaybedilen gelirler için projeler üretildi Sakaryaspor alt yapısını geliştirmek için futbol okulları kurulacak Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç: “Sakaryaspor taraftarı bize ve projelerimize sahip çıksa kendi kendimizi idare edebiliriz”

Sakaryaspor yönetimi hayata geçirmek istediği projeler ve korona virüs salgını nedeni ile oynanmayan maçlarda kaybedilen gelirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2. Lig takımlarına sunduğu, "Oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz?" sorusuna alınan cevaplar doğrultusunda yeşilsiyahlı takımın başkanı Genç, konu hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi. Lig durumunun netliğe kavuşmadığını dile getiren Genç, büyük ihtimalle PlayOff oynanarak bu senenin kapanacağını belirtti. Korona virüs nedeni ile oynanmayan maçlarda kaybedilen gelirlerin kazanımı için başlattıkları projelerden bahseden Genç, kulüp üyeliğini aktif hale getirerek Sakaryasporlu seyircilerin kulüplerine sahip çıkacağını ve oynanmayan maçlarda kaybedilen gelirin telafisini yapacaklarını belirtti. Genç, Sakaryasporun yıllık kulüp üyeliğinin bin 100 lira olduğunu ve aylık yaklaşık olarak 9095 lira olduğunu dile getirdi. Başlattıkları proje kapsamında hedefledikleri üye sayısının 2 bin olduğunu belirten Genç, bu durumun zor olduğunu fakat imkansız olmadığına vurgu yaparak Sakarya’da 2 milyon liralık forma sattıklarını kaydetti. Üyelik için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını, üyeler için birçok imtiyazlar verileceğini dile getiren yeşil siyahlı takımın başkanı, kulübün geleceği için destek vermeleri için taraftarlara çağrıda bulundu.



Sakaryaspor’u tutan bir nesil yetiştirmek istiyoruz

Projeler kapsamında 16 ilçede futbol okulları kurmak isteyen Sakaryaspor kulübü, futbol okullarının kulübe maddi açıdan büyük bir destek sağlayacağını belirtti. Sakaryaspor'u tutan bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten yeşilsiyahlı kulüp yönetimi, futbol okullarında öğrencilere antrenör dışında A takımı oyuncularının da haftanın birçok gününde çocuklara eğitim vereceklerini vurguladı. Futbol okulu ile yarışmacı bir alt ligi kurmak istediklerini vurgulayan yönetim, gerektiği zamanda lig maçları öncesi çocuklar stadyumda maç yaptıracaklarını kaydetti. Sakaryaspor stadyumunda maç yapmanın her çocuğun hayali olduğunu vurgulayan Genç, futbol okulu projesi ile çocukların hayallerini gerçekleştireceklerini dile getirdi.



Şu anda sadece maçlara konsantre olduk

Takımın sadece oynanacak maçlara konsantre olduğunu belirten Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Büyük ihtimalle playoff oynayarak bu seneyi kapatacağız. Düşünülen bir şehirde toplanılıp tek maç üzerinden ligin sonlandırılması. Bununla ilgili federasyon, kulüplerimizden görüş istedi. Yaklaşık 89 tane takım görüş bildirdi. Herhalde 79’u oynamak istemiyordu, biz 7 takım, oynamak isteyen kulüplerin içinde Sakaryaspor da vardı. Bizim görüşümüz, kalan 6 maçı oynayalım ondan sonraki süreçte de playoff olarak devam edelim ya da fikstüre göre. Eğer farklı bir yol izlenecekse playoff sisteminden devam edip ama çift maç üzerinden bu seneyi sonlandıralım, talebimiz bu şekilde oldu. Henüz açıklanan bir şey yok herhalde cuma gününe kadar açıklayacaklar. Ama şu anda gözüken, bir şehirde tek maç üzerinden playoff oynanıp bu senenin bitirilmesi. 6 maç oynanmayacak şuanda gözüken o, federasyon yanaşmıyor ve kulüplerde istemiyor. Düşme de olmayacak. Ülkenin bulunduğu hastalıktan dolayı oluşan belirsizlik, ekonomik süreç hepsi etkili olacak, şuanda sadece maçlara konsantre olduk, bir an önce tarih açıklansın ve nerede oynayacağız orası da açıklansın diye dört gözle bekliyoruz” dedi.



İnsanların gerekirse ayaklarına gideceğiz

Korona virüs salgını nedeni ile oynamayan maçlarda elde edilemeyen gelirin telafi edilmesi için projeler planladıklarını dile getiren Genç, “Bu sene çok bir tribün gelirimiz olmadı. Takımımız iyi bir ivme yakalamıştı son dört maçta 4’te 4 yaptı. Büyük ihtimal kalan 6 maçı da alarak sezonu öyle bitirecektik. Ciddi bir tribün gelirimiz olabilirdi, ondan mahrum kaldık. Ve dedik bu kaybı ne yapacağız, ekonomiyi bir şekilde yerine koymamız lazım. Kulüp üyeliğini aktif hale getirelim, Sakaryaspor taraftarları bize sahip çıktığı zaman biz bu aradaki 2 milyon kaybı bir şekilde buradan kapatabiliriz, futbol okulları ve kulüp üyeliği ile. Sakaryaspor’un yıllık aidatı bin 100 lira yani ayda 9095 TL’ye denk geliyor. Bizim hedefimiz ilk etapta 2 bin üye yapabilmek bu şehirde. Çok zor gözüküyor ama imkansız değil. İnsanların gerekirse ayaklarına gideceğiz. Sakaryaspor taraftarı gelsin, kulübüne üye olsun, önce kulübüne sahip çıksın daha sonrada kulübün geleceği hakkında söz sahibi olsun. Gelsin kongrede 34 bin kişi kim kafasına yatıyorsa, kimin vizyonunu Sakaryaspor’a uygun görüyorsa gelip ona oyunu kullansın. Kulübün geleceğinde kendi de söz sahibi olsun. Kongre üyesi olan delegeler, diğer büyük kulüplerin yaptığı gibi bütün maçların genellikle perşembecuma önce delegelerin biletleri satışa çıkacak onlar giderek biletlerini alacak, öncelik onlara tanınacak daha sonra genel bilet satışı yapılacak. Bu sene Sakarya şehri, Sakarya halkı kulübüne sahip çıksın, tüm Türkiye’de örnek olalım. 1 milyonluk şehirde 23 bin rakamı çok ciddi bir rakam değil. Söylediğim gibi istenilen rakamlar çok küçük. Karşılığında Sakaryaspor kulübünün kongre üyeliğini teklif ediyoruz insanlara. Bize ayda 9095 TL gibi bir parayla destek olsunlar, bizde bu kalan süreçte ekonomik olarak futbolcularımızın gönüllerini yapalım. İnşallah onlarda bizlere istediğimiz, arzuladığımız şampiyonluğu bu sene getirirler ve kısa sürede asıl yerimiz olan Süper Lig’de oluruz” diye konuştu.



Sakaryasporlu bir nesil yetiştireceğiz

Projeler kapsamında 16 ilçede futbol okulları açmak istediklerini vurgulayan Gençi, “Sakaryaspor’u seven, Sakaryasporlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bunun için futbol okulları bizim için çok önemli. Maddi olarak bize ciddi katkısı olur. Hedefimiz 5 bin tane öğrenciye sahip olmak. Yarışmacı bir altyapı ligi kurmak. Her çocuğun hayali Sakaryaspor stadına çıkıp maç oynamak, hayatında unutamayacağı o anları onlara yaşatacağız. Sakaryasporlu bir nesil yetiştireceğiz, kulüp olarak başarırsak ciddi bir ekonomik katkıya sahip olacağız. Yine bunun için ne diyoruz; bizim kimseye ihtiyacımız yok, sadece Sakarya şehri, Sakarya halkı, Sakaryaspor taraftarı bize ve projelerimize sahip çıksa kendi kendimizi idare edebiliriz” şeklinde konuştu.

