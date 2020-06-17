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Sakarya’da freni tutmayan araç tarlaya uçtu: 1 ölü Hurdaya dönen araçtan yol arkadaşı sağ kurtuldu

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde freni tutmayan araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Sakarya’da freni tutmayan araç tarlaya uçtu: 1 ölü Hurdaya dönen araçtan yol arkadaşı sağ kurtuldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde freni tutmayan araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Kazın idaresindeki 54 ND 887 plakalı otomobil, freni tutmayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak araç tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada Ali Kazın ve eşi Güler Kazın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü Ali Kazın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün eşi Güler Kazın’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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