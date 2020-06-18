Son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 151617 Haziran tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 11 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 17 Haziran tarihinde meydana gelen 3 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 1516 Haziran tarihlerinde meydana gelen 8 trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

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