Elektrik kesilince mum ışığında inekleri sağıyorlar

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yağışlar nedeniyle sık sık elektriklerin kesildiğini belirten çiftçiler, ineklerini mum ışığında sağmak zorunda kaldıklarını söyledi. <br>Kaynarca ilçesi Kulaklı Yenikışla Mahallesi´nde çiftçiler, yağmur nedeniyle elektriklerin sık sık kesildiğini ve akşamları mum ışığında inek sağdıklarını söyledi. Çiftçi Musa Kaçmaz, elektrik kesintisi nedeniyle zorlandıklarını belirterek, "Hayvan işinde ve sağım işinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. İneğin memesini dezenfekte ediyorum daha sonra süt sağım makinesini takıyorum bir bakıyorum ki elektrikler yok. Zaman geliyor tarladan geç geliyorum, hava da kararmış oluyor, mum ışığında inekleri sağdığım zamanlar oluyor" dedi.<br>Çiftçilik yapan Nazmi Pala ise, "Akşamları mum ışığında inek sağıyorum. Sabaha kadar elektrikler olmuyor. Her yağmur yağdığında elektriklerimiz gidiyor. Son 2 aydır daha sık kesilmeye başladı, yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-06-19 14:12:32<br>

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