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Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı

DHA

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve süt dağıttı. Dağıtım sırasında zabıta memurlarının uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve su dağıttı. Adapazarı Şemsiyeli Park'taki 'Bal54' satış noktası önünde bal ve süt almak için kuyruğa girildi. Zabıta memurları, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İhtiyaç sahiplerine yarım kilo bal ve 1 litre süt...

Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve süt dağıttı. Dağıtım sırasında zabıta memurlarının uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı.<br>Sakarya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve su dağıttı. Adapazarı Şemsiyeli Park'taki 'Bal54' satış noktası önünde bal ve süt almak için kuyruğa girildi. Zabıta memurları, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İhtiyaç sahiplerine yarım kilo bal ve 1 litre süt dağıtıldı.              DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-19 18:24:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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