Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza Polis ekipleri maske denetiminde 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede maske takmayan 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar alınan tedbirlere uymamaya başladı. Ekipler ise tedbirlere uymayan ve maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapılan denetimler sonucunda maskesiz sokağa çıkan 13 kişiye biner liradan toplamda 13 bin lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.