LGS başladı, öğrenciler tedbirler kapsamında sınava girdi Sakarya'da öğrenciler tedbirlerle sınava alındı Okul girişinde önce ellerini dezenfekte edip daha sonrasında maskelerini alarak sınava girdiler Çocuklar sınıfta, velileri ise okul dışında ter döktü Nurullah Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu” “Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz"

Tüm Türkiye’de uygulanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başlarken her ilde olduğu gibi Sakarya’da da öğrenciler korona virüs tedbirlerine göre sınava alındı. Okul girişlerinde ellerini dezenfekte eden öğrenciler daha sonrasında kendilerine verilen maskeler ile sınava girdi.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya’da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav salonlarına girecek öğrenciler görevlilerin talimatları doğrultusunda okula girerken, maske değişimi ve el dezenfektanı kullanarak sınıflara geçişleri sağlandı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından velilerin okul bahçesine alınmasına izin verilmedi. Öğrencileri için alınan tedbirler doğrultusunda her sınavda olduğu gibi yoğunluğun olduğu okul çevrelerinde görevliler sosyal mesafe konusunda velileri uyardı. Sınava giren öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kur'anı Kerim okudu ve dua etti.



Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz

Okul önlerinde tüm önlemlerin alındığı dile getiren baba Nurullah Karabaş, “Bütün evlatlarımızın geleceğine yönelik bu sınavın çok güzel geçmesini diliyorum ilk önce. Hakikaten okulumuza da teşekkür ediyoruz, bütün önlemleri almışlar. Sosyal mesafeden başlamak üzere, giriş ve çıkışlara çok güzel önlemler alınmış. Zor bir süreç yani evlerde çocuklar 3 buçuk aydan beri bir eğitim gördüler, bilgisayar ve televizyon ortamında. İnşallah tüm evlatlarımız ve Türkiye’miz için bu sınavın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.



Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu

Salgınla mücadele sırasında sınava girmenin çocuklar için zor olduğunu ancak alınan tedbirler ile birlikte çocuğunu hiçbir sıkıntı yaşamadan, gözü kapalı bir şekilde sınava gireceği yere teslim ettiğini ifade eden baba Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu. Yani daha öncesinde olmamış bir salgınla mücadele sırasında sınava girmek çocukları içinde çok zor. Olumlu veya olumsuz etkileri tabii ki olacaktır. Ama bu vatan, devlet bizim çocuklarımızda laikiyle görevlerini yerine getirip güzel yerlere gelecektirler inşallah. Sınav öncesi alınan kararları düşündüğümüzde radikal bir karar gibi gözüküyor ama çocuklarımız ve velilerimiz açısından çok özel bir karar. Buraya gelirken bile yollarda trafik sıkıntısı yaşamadık. Sağlık Bakanımız ilk günden beri koordineli bir şekilde Milli Eğitim Bakanı ile beraber, Türkiye için zaten elinden gelen mücadeleyi verdi. Bizde veliler ve bir Türk vatandaşı olarak elimizden gelen yardımı yapmak zorundayız. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, gözümüz kapalı şekilde çocuklarımızı sınava girecekleri yerlere teslim ettik. Bu sınav stresi sadece çocuklar üzerinde değil, bu süreçte ailelerde de bir stres söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

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