LGS başladı, öğrenciler tedbirler kapsamında sınava girdi Sakarya'da öğrenciler tedbirlerle sınava alındı Okul girişinde önce ellerini dezenfekte edip daha sonrasında maskelerini alarak sınava girdiler Çocuklar sınıfta, velileri ise okul dışında ter döktü Nurullah Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu” “Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS başladı, öğrenciler tedbirler kapsamında sınava girdi Sakarya'da öğrenciler tedbirlerle sınava alındı Okul girişinde önce ellerini dezenfekte edip daha sonrasında maskelerini alarak sınava girdiler Çocuklar sınıfta, velileri ise okul dışında ter döktü Nurullah Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu” “Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz"

İHA

Tüm Türkiye'de uygulanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başlarken her ilde olduğu gibi Sakarya'da da öğrenciler korona virüs tedbirlerine göre sınava alındı. Okul girişlerinde ellerini dezenfekte eden öğrenciler daha sonrasında kendilerine verilen maskeler ile sınava girdi.

LGS başladı, öğrenciler tedbirler kapsamında sınava girdi Sakarya'da öğrenciler tedbirlerle sınava alındı Okul girişinde önce ellerini dezenfekte edip daha sonrasında maskelerini alarak sınava girdiler Çocuklar sınıfta, velileri ise okul dışında ter döktü Nurullah Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu” “Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz"

Tüm Türkiye’de uygulanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başlarken her ilde olduğu gibi Sakarya’da da öğrenciler korona virüs tedbirlerine göre sınava alındı. Okul girişlerinde ellerini dezenfekte eden öğrenciler daha sonrasında kendilerine verilen maskeler ile sınava girdi.
Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya’da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav salonlarına girecek öğrenciler görevlilerin talimatları doğrultusunda okula girerken, maske değişimi ve el dezenfektanı kullanarak sınıflara geçişleri sağlandı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından velilerin okul bahçesine alınmasına izin verilmedi. Öğrencileri için alınan tedbirler doğrultusunda her sınavda olduğu gibi yoğunluğun olduğu okul çevrelerinde görevliler sosyal mesafe konusunda velileri uyardı. Sınava giren öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kur'anı Kerim okudu ve dua etti.

Bütün önlemler alınmış teşekkür ediyoruz
Okul önlerinde tüm önlemlerin alındığı dile getiren baba Nurullah Karabaş, “Bütün evlatlarımızın geleceğine yönelik bu sınavın çok güzel geçmesini diliyorum ilk önce. Hakikaten okulumuza da teşekkür ediyoruz, bütün önlemleri almışlar. Sosyal mesafeden başlamak üzere, giriş ve çıkışlara çok güzel önlemler alınmış. Zor bir süreç yani evlerde çocuklar 3 buçuk aydan beri bir eğitim gördüler, bilgisayar ve televizyon ortamında. İnşallah tüm evlatlarımız ve Türkiye’miz için bu sınavın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu
Salgınla mücadele sırasında sınava girmenin çocuklar için zor olduğunu ancak alınan tedbirler ile birlikte çocuğunu hiçbir sıkıntı yaşamadan, gözü kapalı bir şekilde sınava gireceği yere teslim ettiğini ifade eden baba Karabaş, “Çocuklarımız bir ilki yaşıyor, işin özeti bu. Yani daha öncesinde olmamış bir salgınla mücadele sırasında sınava girmek çocukları içinde çok zor. Olumlu veya olumsuz etkileri tabii ki olacaktır. Ama bu vatan, devlet bizim çocuklarımızda laikiyle görevlerini yerine getirip güzel yerlere gelecektirler inşallah. Sınav öncesi alınan kararları düşündüğümüzde radikal bir karar gibi gözüküyor ama çocuklarımız ve velilerimiz açısından çok özel bir karar. Buraya gelirken bile yollarda trafik sıkıntısı yaşamadık. Sağlık Bakanımız ilk günden beri koordineli bir şekilde Milli Eğitim Bakanı ile beraber, Türkiye için zaten elinden gelen mücadeleyi verdi. Bizde veliler ve bir Türk vatandaşı olarak elimizden gelen yardımı yapmak zorundayız. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, gözümüz kapalı şekilde çocuklarımızı sınava girecekleri yerlere teslim ettik. Bu sınav stresi sadece çocuklar üzerinde değil, bu süreçte ailelerde de bir stres söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jeneratör motoruyla tarım aracı yaptı
YEREL HABERLER Jeneratör motoruyla tarım aracı yaptı
Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza Polis ekipleri maske denetiminde 13 kişiye toplamda 13 bin lira para cezası kesti
YEREL HABERLER Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza Polis ...
Kaynarca'da ekili tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Kaynarca'da ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı
Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu Boş dükkanın kasasındaki parayı fırsattan istifade cebe indirdi Durumu fark eden dükkan sahibi ile hırsız arasında arbede yaşandı Hırsızlık ve arbede anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak ...
Yabancı uyruklu 10 kişilik grup birbirine girdi, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı Bacağından yaralandı, korkarak olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu 10 kişilik grup birbirine girdi, 1 ...
Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha isteğini geri çevirmedi Vali Kaldırım’ın ‘Sahalarda gayet iyiyim, rakip tanımam’ paylaşımı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, Sakaryalı genç gazetecilerin halı saha ...
Başkan Kılıç, LGS sınavına girecek öğrenciye moral desteği verdi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, LGS sınavına girecek öğrenciye moral ...
Sakarya'da sosyal medyaya 'ellerinde silahla video' yükleyen 20 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da sosyal medyaya 'ellerinde silahla video' ...
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2)
YEREL HABERLER Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye ...
Elektrik kesilince mum ışığında inekleri sağıyorlar
YEREL HABERLER Elektrik kesilince mum ışığında inekleri sağıyorlar
Sakarya´da LGS için okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sakarya´da LGS için okullar dezenfekte edildi
Ormancılar yangınlara karşı hazır bekliyor 12 adet ilk müdahale, 19 arazöz, 4 adet su ikmal, 12 adet iş makinesi, 140 hizmet aracıyla ekipler teyakkuzda
YEREL HABERLER Ormancılar yangınlara karşı hazır bekliyor 12 adet ...
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye ...
Babasını öldüren genç tutuklandı
YEREL HABERLER Babasını öldüren genç tutuklandı
Son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Son 3 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi ...
Sakarya’da yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Sakarya’da yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu
Yaralı martının imdadına belediye ekipleri yetişti Yaralı martı 3 günlük tedavisi sonrasında doğal yaşam alanına geri bırakıldı
YEREL HABERLER Yaralı martının imdadına belediye ekipleri ...
SUBÜ mezunu Türkiye’de bir ilk olan laboratuvarı kurdu
YEREL HABERLER SUBÜ mezunu Türkiye’de bir ilk olan laboratuvarı ...
Sakarya’da babasını öldüren şahıs teslim oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da babasını öldüren şahıs teslim oldu
Sepaş Enerji, müşterilerini online kanallara davet ediyor
YEREL HABERLER Sepaş Enerji, müşterilerini online kanallara davet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X