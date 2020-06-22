Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)SAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün babası Asım Safitürk´ü ziyaret etti.<br>Valiler Kararnamesi sonrasında Elazığ´dan Sakarya´ya atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya´daki ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün Arifiye´de yaşayan babası Asım Safitürk ve ailesine gerçekleştirdi. Ziyarete Vali Kaldırım´ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da katıldı. Ziyaret sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Asım Safitürk´e Türk bayrağı ve Kur´an-ı Kerim hediye ettikten sonra Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün mezarına ziyarette bulunup, dua etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-22 13:04:42<br>
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