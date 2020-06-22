Pazaryerlerinde normalleşme sürecinde de denetimler sürüyor

Yeni tip korona virüs salgınına karşı sürecin başından bu yana tedbirleri üst seviyede tutan Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete açılan restoran ve kafelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik bilgilendirme ve denetimler yapan ekipler bu kez Serdivan'daki pazaryerlerini denetledi. Normalleşme süreci kapsamında pazar esnafını bilgilendiren ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan pazar esnafına hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Korona virüs salgını ülkemizde görüldüğü günden bu yana çalışmalarımızı 24 saat sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız sağlığının korunması noktasında ve pazar esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz kontrollerini aralıksız ve istisnasız bir şekilde sürdürüyor. Bu noktada kurallara uyan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına, hijyen ve temizliğe daha fazla dikkat edelim. Alınan kararlara harfiyen uyarak tedbiri asla elden bırakmayalım” dedi.

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