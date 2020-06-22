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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor

İHA

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaali'de yer alan Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun 3 programına öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay geldiğini açıkladı.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaali’de yer alan Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun 3 programına öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay geldiğini açıkladı.
20202021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren Denizcilik MYO bünyesindeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na 40, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na 30, Gemi İnşaatı Programı’na ise 40 öğrenci olmak üzere toplam 110 öğrenci alınacak. Kocaali’de uzun yıllardan beri bir meslek yüksekokulu açılması için çaba gösterildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yoğun uğraşlar neticesinde 3 programımıza öğrenci almaya başlayacağız. Fayda üreteceğine inandığımız okulları ve bölümleri doğru yerde, yine fayda üretecek nitelikli insanların yetişeceği şekilde açmayı planlıyoruz. Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun gelişmesi ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önümüzdeki yıllarda da yeni programlarımızı açmaya devam edeceğiz. Okulumuzun açılmasına destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzun hayırlı ve başarılı işler yapmasını temenni ediyorum” dedi.
Sektör ve akademik tecrübesi yüksek, alanında uzman eğitim kadrosuyla öğrenci almaya hazır olduklarını vurgulayan Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Ayrıca eğitim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirileceği sınıf ve laboratuvar ortamlarımızla öğrencilerimizi karşılamaya hazırız. Şehrin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda denizcilik temelli bir eğitim doğrultusunda tüm yöneticilerimizin destekleri bizleri ayrıca motive ediyor. Meslek yüksekokulumuzun yer alacağı Kocaali’de başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Bir yandan binanın eğitimöğretime uygun hale getirilmesi için çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da akademik ve idari kadroyu güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Akkaş, “Öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulama beceresi kazanma fırsatı da sağlayan üniversitemizin ‘3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ni Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda da uygulayacağız. Mezunların daha hızlı istihdam edilmesini ve işe adapte olmasını sağlayan bu sistem meslek yüksekokulumuza güç katacak. Deniz yolu taşımacılığında uluslararası rekabet yoğun bir şekilde hissediliyor. Sektörde temel ihtiyaçlardan birisi yetişmiş nitelikli ara eleman eksikliğidir. Sektör paydaşlarımızla birlikte hareket ederek bu ihtiyaca cevap verecek öğrenciler yetiştireceğiz. Sektörün eksikliklerini gidermeye yönelik yeni bir müfredat oluşturmak, sektörle iş birliğini geliştirmek, eğitim ve öğretim sistemlerinin performansını tüm aşamalarda iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz” şeklinde konuştu.
Öğrenci alacak programlara ilişkin bilgiler de paylaşan Akkaş, “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndaki öğrencilerimiz liman sahalarında faaliyette bulunan tüm gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinde çıkabilecek yangınlara karşı alınabilecek önleme, söndürme ve kurtarma tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulacak niteliklere uygun eğitim alacaklar. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’nı tamamlayan öğrenciler deniz stajlarını yaptıktan sonra 3 bin grostona kadar gemilerde vardiya zabitliği yapabilme yeterliliği kazanacaklar. Bu yeterliliği vermek üzere açılan birçok okula göre meslek yüksekokulumuzun eğitimöğretim alanında uzman kadrosu ve ihtiyaca yönelik oluşturulan müfredatıyla ayrıcalığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca liman tesisi işletmeciliği, deniz sigortacılığı, gemi işletmeciliği ve gemi acenteliği alanlarında da nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gemi İnşaatı Programımızın temel amacı ise; sivil ve askeri gemilerin, teknelerin, diğer deniz taşıtlarının ve deniz yapılarının tasarımı, yapımı ve onarımından sorumlu olan profesyonel ara eleman ihtiyacını karşılamak olacak” ifadelerini kullandı.

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