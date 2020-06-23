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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha yeşil bir Hendek için ağaçlandırma seferberliği başlatıldı

İHA

Hendek Belediyesi ve ÇEVKOR işbirliğinde başlatılan fidan dikim töreninde konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğe nefes oluyor. Hep birlikte daha yeşil bir Hendek'i geleceğe miras bırakacağız" dedi.

Daha yeşil bir Hendek için ağaçlandırma seferberliği başlatıldı

Hendek Belediyesi ve ÇEVKOR işbirliğinde başlatılan fidan dikim töreninde konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğe nefes oluyor. Hep birlikte daha yeşil bir Hendek’i geleceğe miras bırakacağız” dedi.
Hendek Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliğinde daha yeşil bir Hendek için ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde 750 adet Toros Sediri (Çam) mahallelere, meralara, okul bahçelerine ve parklara dikilecek. İlk dikim töreni ise Çamlıca’da yapıldı. Düzenlenen ağaç dikim törenine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ÇEVKOR Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Hendek Çamlıca Mahalle Muhtarı Hasan Tunç, etkinliğe destek veren firmaların yetkilileri, mahalle sakinleri ve doğaseverler katıldı.
Çamlıca mahallesinde başlayan fidan dikim töreninde konuşan Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, duyarlılığından dolayı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür ederken fidan dikmenin önemine dikkat çekti. Vatanı korumanın çevreyi korumakla başladığını söyleyen Tokuştepe, “750 adet Toros Sedirinin Hendek’te toprakla buluşması ile beraber ÇEVKOR bahar döneminde toplamda 19 ilde 20 bin ağacı doğa ile buluşturdu” dedi.
Çamlıca Mahallesinden başlayan fidan dikimlerinin Hendek geneline yayılacağını ifade eden Başkan Turgut Babaoğlu ise, “Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğe nefes oluyor. Yeşil alanlar, ağaçlar ve ormanlar bizim canımızdır, gözbebeğimizdir. Yeşil alanlarımızı koruyarak, yeşil alan sayısını her yıl arttırmayı hedefliyoruz. Bu hayırlı çalışma nedeniyle ÇEVKOR başta olmak üzere destek veren herkese Hendek halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Hendek’imizi yeşillendirmeye devam edeceğiz ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil bir Hendek bırakmak için çok çalışacağız” diye konuştu.
Başkan Babaoğlu ayrıca projeye katkıda bulunan Ant Group, Doğu Metal, Yakup Alüminyum ve Ak Gıda firmalarına teşekkürlerini dile getirerek, “Yeşili destekleyen, koruyan ve katkı bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe tarafından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır’a, Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Ali Aydın’a, Hendek Çamlıca Mahalle Muhtarı Hasan Tunç’a ve fidan alarak katkı sağlayan firma yetkililerine plaket takdim etti.

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