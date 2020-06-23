İş insanı, tabancayla intihar etti

<br>Güven HASBAŞ/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş insanı Faruk G.(48) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.<br>Olay sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Mühendislik firması bulunan makine mühendisi Faruk G., evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Kendisine ulaşamayan yakınları eve geldiğinde Faruk G.´yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi Faruk G.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Faruk G.´nin cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. 1 çocuk babası Faruk G.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ<br>2020-06-23 13:14:16<br>
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