Karasu'ya yağmur yağdı, sahil boş kaldı

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<br>Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde yağmur etkili olurken, tatilcilerin sıcak havada akın ettiği sahil boş kaldı.<br>Karasu'da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağmaya başladı. Bazı bölgelerde yollar, suyla kaplanırken, asfaltta çökmeler meydana geldi. Tatilcilerin sıcak havada akın ettiği sahil ise rüzgar ve yağmur nedeniyle boş kaldı. Cankurtaranlar, rüzgar etkili olmadan önce uyarılarda bulundu. Denizdeki kişiler ise çıkarıldı. Yağmur ve rüzgarda sahildeki şemsiye ve şezlonglar, hasar görmemesi için kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ<br>2020-06-23 17:56:07<br>

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