Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı

DHA

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Geyve İlçe Belediyesi'nin kurduğu Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen ürünler salgın sürecinde ilgi gördü. İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya pandemi sürecinde insanların sağlıklı ürünlere yöneldiğini, talep patlaması yaşadıklarını söyledi.<br>Geyve Belediyesi'nce kurulan ve ilçede yetiştirilen ürünlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan reçel, konserve, pekmez, turşu, sirke, meyve kurusu, helva, salça, tarhana ve erişte gibi ürünlerin satıldığı Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, pandemi sürecinde ara verdiği üretimine yeniden başladı. Hasadı yapılan şeftaliler kadın çalışanlar tarafından temizlenerek reçel ve marmelat yapılmak üzere hazırlandı. İnternet üzerinden satışlar yapılırken, ürünlere ilgi memnun etti.<br>Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Müdürü Sevilay Çınar, "Covid-19 nedeniyle tesisimizde üretime ara vermiştik, ancak yeniden başladık. İnsanların doğala yönelmesi nedeniyle tesisimizin satışları yükseldi" dedi.<br>Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise, merkezin 2018 yılının Ekim ayında hizmete girdiğini belirterek, "Geyve ilçemizde yetişen ürünlerin tamamen doğal ve katkısız halde üretilmesiyle elde edilen ürünlerimiz açık pazarda yerini bulmuştu. 4 ayrı internet sitesi üzerinden satışlarımız devam ederken, özellikle pandemi sürecinde insanlarımızın sağlıklı ürünlere yönelmesi nedeniyle bir talep patlaması yaşıyoruz. Çalışanlarımız vatandaşlarımızın taleplerine yetişmek adına çalışmaya başladı" diye konuştu.<br>Geyve ayvasının coğrafi işaretli ürünler arasına girdiğini açıklayan Murat Kaya, "3 yıllık çalışmamızın sonucunda 17 Haziran tarihi itibariyle Sakarya Ticaret Borsamızla beraber yürüttüğümüz çalışma neticesinde Geyve ayvamızı da coğrafi işaretli ürünler arasına soktuk. Artık hem ulusal marketlerde satışa sunulacak hem de ileri ki adımımızda tüm dünyaya bu işaretle dağıtımı sağlanacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-24 08:17:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi kendisini iple tavana astı
Vali Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerinde ...
Karasu'ya yağmur yağdı, sahil boş kaldı
YEREL HABERLER Karasu'ya yağmur yağdı, sahil boş kaldı
Eba’yı en çok kullanan öğrencilere hediye verildi
YEREL HABERLER Eba’yı en çok kullanan öğrencilere hediye verildi
İş insanı, tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER İş insanı, tabancayla intihar etti
Yüzünde olması gereken maskeyi elinde taşıdığı yetmedi polise tepki gösterdi Polis ekiplerinin maske takması için uyardığı vatandaşın verdiği cevap şaşırttı “Kendi sağlığımı ben kendim düşünürüm, yazın cezayı gideyim”
YEREL HABERLER Yüzünde olması gereken maskeyi elinde taşıdığı ...
Daha yeşil bir Hendek için ağaçlandırma seferberliği başlatıldı
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Hendek için ağaçlandırma seferberliği ...
Yamaç Paraşütünde yeni gözde Hendek
YEREL HABERLER Yamaç Paraşütünde yeni gözde Hendek
Lavanta bahçesini turizme kazandırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Lavanta bahçesini turizme kazandırmayı hedefliyor
SAÜ’lü akademisyenlerin eserleri çevrimiçi sergide
YEREL HABERLER SAÜ’lü akademisyenlerin eserleri çevrimiçi sergide
Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor
Pazaryerlerinde normalleşme sürecinde de denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Pazaryerlerinde normalleşme sürecinde de denetimler ...
Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor
Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk açıklamasını yaptı Vali Kaldırım, “Yatırım sözünü aldık, yatırım konusunda süreçleri de başlattık” Sakarya Valisinden Uzun Çarşı esnafına ziyaret Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Ben proje ve sonuç odaklı çalışmayı severim”
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk ...
SASKİ kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER SASKİ kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı
Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına
YEREL HABERLER Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam ...
Vali Kaldırım, Sakarya’da ki görevine hızlı başladı Vali Çetin Oktay Kaldırım ilk ziyaretini Şehit Kaymakamın ailesine gerçekleştirdi Vali Kaldırım’dan Şehit babasına Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Ziyaret sonrasında Şehit Kaymakam Safitürk’ün mezarı başında dua etti
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, Sakarya’da ki görevine hızlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X