Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

<br>Murat HAZER/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, bir yavrusu karnında öldüğü için doğum yapamayan kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi.<br>Karasu ilçesi Yalı Mahallesi´nde, sokakta gördükleri kedinin doğum yapamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ilçede görev yapan veteriner hekim Hilal Can´a bildirdi. Hilal Can, vatandaşlardan kediyi getirmesini rica etti. Yavru kedilerden birinin rahim kanalında sıkışarak ölmesi nedeniyle diğer yavruların doğamadığını fark eden Hilal Can, sezaryen ile 5 kedinin dünyaya gelmesini sağladı. Kedi ve 5 yavrusunun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Murat HAZER<br>2020-06-24 10:41:43<br>
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