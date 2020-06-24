Yasağa rağmen açılan halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdi

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<br>Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde yasağa rağmen açılan halı sahada maç yapan iş insanı Saadettin Meraklı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan, duran kalbi yeniden çalıştırılan Meraklı, anjiyo oldu.<br>Hendek ilçesinde yaşayan iş insanı Saadettin Meraklı, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Saadettin Meraklı´ya ilk müdahaleyi arkadaşı Zafer Çakmak yaptı. Çağırılan ambulansla Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Saadettin Meraklı´nın hastanede duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Saadettin Meraklı, burada anjiyo oldu. Tedaviye alınan Saadettin Meraklı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken halı sahanın işletmecisi ile maç yapanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-06-24 12:46:34<br>

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