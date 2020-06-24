Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpıp devrilen kamyonun şoförü Murat Şahin, yaralandı. Araçta sıkışan Şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.<br>Kaza, saat 06.30 sıralarında, D-100 karayolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Murat Şahin yönetimindeki 67 TG 691 plakalı sac yüklü kamyon, aynı yöne giden Savaş Genç yönetimindeki 06 BAA 569 plakalı kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, Murat Şahin araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Sakarya Arama Kurtarma Timi ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. <br>Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardığı Murat Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-24 12:47:37<br>

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