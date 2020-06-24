Sakarya'da 2 günde 26 kişiye maske cezası

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'da, maske takma zorunluluğuna uymayan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde ise 26 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca alınan karara uymama nedeniyle 900'er TL para cezası kesildi. 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, denetimlerin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-24 18:57:27<br>
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