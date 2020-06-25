Sakarya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı Elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yola savrularak ağır yaralandı

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yabancı uyruklu vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, TaraklıGöynük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı istikametinden Göynük istikametine doğru gitmekte olan N.T. idaresindeki 67 ZV 774 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu vatandaş yere savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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