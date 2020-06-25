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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin sağlık kampüsü öğrencilerini bekliyor

İHA

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni akademik yılda eğitim hayatına başlıyor. YÖK; fakülteden 3 bölüm, meslek yüksekokulundan ise 5 program için öğrenci alınmasına onay verdi. Rektör Sarıbıyık, entegre bir sağlık kompleksi içinde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi; Dekan Dikmen ise, toplum sağlığına yararlı projeler yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geleceğin sağlık kampüsü öğrencilerini bekliyor

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni akademik yılda eğitim hayatına başlıyor. YÖK; fakülteden 3 bölüm, meslek yüksekokulundan ise 5 program için öğrenci alınmasına onay verdi. Rektör Sarıbıyık, entegre bir sağlık kompleksi içinde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi; Dekan Dikmen ise, toplum sağlığına yararlı projeler yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci almaya başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 3 bölüme öğrenci alınmasını onayladı. Fakültenin Hemşirelik Bölümü’ne 40, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne 40 ve Sağlık Yönetimi Bölümü’ne 50 olmak üzere toplam 130 öğrenci alınacak. Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise 5 programa YÖK onayı geldi. Meslek yüksekokulunun Fizyoterapi Programı’na 40, İlk ve Acil Yardım Programı’na 40, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’na 40, Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı’na 50 ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’na 50 olmak üzere toplam 220 öğrenci alınacak. Fakülte ve meslek yüksekokulu 20202021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren eğitimlere başlayacak.
Dünya’nın geldiği noktada gıda ve sağlığın büyük önem arz ettiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Akyazı’yı tercih etmemizde şifalı su kaynaklarının büyük önemi var. Fakültemiz; Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi olmak üzere 5 bölümle kuruldu. 3 bölümümüze öğrenci alımı için YÖK’ten onay geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin açılmasının ardından Akyazı’da bir sağlık kampüsü oluşturma hedefimiz doğrultusunda Akyazı Meslek Yüksekokulu’nu hızlı bir şekilde Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na dönüştürdük. Orada da 5 programımıza YÖK’ten onay geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar YÖK’ten onay gelen bölüm ve programlarımıza yerleşebilecekler. Sağlık Bakanlığımız için entegre bir sağlık kompleksi içerisinde, mesleğin niteliklerini kapsayan uzmanlık alanlarında bilgi ve beceriyle donatılmış sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Topluma dokunan projeler üreteceğiz
Üniversitelerin eğitim öğretim gibi tek yönlü fayda sağlayan kurumlar olmadıklarının altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin yanı sıra toplum sağlığının geliştirilmesi ve yükseltilmesi önceliklerimiz arasında. Bu süreçte sağlık politikaları oluşturan yöneticilerle ve toplumla birlikte hareket edebilmek bizim açımızdan oldukça önemli. Bu anlamda hem kamu hem özel sektör iş birliği ile anne sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, bağımlılık ve toplumun güçlendirilmesine ilişkin uygulama ve çalışmalar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amaçlarımız arasında insanların yaşam kalitesi ve sağlık standartlarını yükseltmenin önemini benimseyerek; Sakarya’ya, ülkemize, insanlığa ve topluma farklı alanlarda katkı sağlamak da bulunuyor” diye konuştu.

İhtiyaca göre yeni bölümler açılabilir
Pandemi sürecinin hemşirelerin sağlık sistemi içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kere daha gösterdiğini söyleyen Dikmen, “Sağlık Yönetimi Bölümümüzde sağlık hizmetlerinin ve ekonomisinin yönetilmesi ile organizasyonunu yapabilecek öğrenciler yetiştireceğiz. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Akyazı’nın kaynakları ile doğrudan ilintili ve ilçe ile birlikte bu alandaki araştırmalara da katkı sağlayacak bir bölümümüz. İlerleyen dönemlerde ihtiyaç dahilinde yeni bölümler de açabiliriz. Örneğin Diyetisyenlik Bölümü sağlıklı beslenmenin öneminin daha da kavranmaya başlandığı bu günlerde ön plana çıkıyor. Acil ve ilk yardım alanında lisans eğitimini tamamlamış iş gücüne de ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Yabancı dil eğitimine önem veriyoruz
Dikmen, “Üniversitemizin mottosu gereği biz de yola bilgiyi beceri ile bütünleştirme hedefiyle çıkıyoruz. Bu doğrultuda laboratuvarlarımızın donanımı büyük önem arz ediyor. Bölümlerimiz teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisinin de yoğun olarak öğretildiği bölümler. Sağlık hizmetleri kapsamında bakım uygulamalarının güvenilir, kontrollü ve hatasız olması gerekiyor. Bu nedenle bazı bölümlerimizde öğrencilerimizin son yılda yarım dönem olarak yaptıkları stajı biz bir yıla yayarak, özellikle klinik vaka yönetimi uygulamalarına yoğunlaşan bir eğitim modeli üzerinde uygulamayı planlıyoruz. Sağlık turizmi açısından öğrencilerimizin yurt dışından tedavi için gelen misafirlerle etkin iletişim kurabilmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle konuşma becerisinin ön plana çıktığı yabancı dil derslerimiz yoğun bir şekilde müfredatımızda yer alıyor. Bunun fakültemizin tercih edilmesi açısından önemli bir faktör olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal alanlar oluşturulacak
Dikmen, “Hazırladığımız yenilikçi ve bütünleşik eğitimöğretim programı ile sağlık alanının gerektirdiği kuramsal bilgi ve beceriyi harmanlanmak, bunun yanında konularında uzman nitelikli eğitim kadromuz ile öğrencilerimizin yetkin, sorumlu ve etik ilkelere gönülden bağlı birer sağlık profesyoneli olarak mezun olmalarını sağlamak için çalışacağız. Fakültemizi tercih edecek öğrencilerimizin sosyal anlamda doygun ve huzurlu bir eğitim hayatı geçirmeleri için hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni kuracağımız sağlık kampüsümüzde çok sayıda sosyal tesisimiz de yer alacak. Öğrencilerimize sağlık kampüsü içerisinde eğitimin yanı sıra kendilerini farklı alanlarda da geliştirebilecekleri imkanlar sağlanacak. Tüm bileşenleri fakültemizin temel hedefine hizmet edecek şekilde bir araya getirme gayretindeyiz” dedi.

Sağlık hizmetleri bir takım çalışması
Öğrenim süreleri farklı olsa da fakülte ve meslek yüksekokulundaki akademik kadroların birbirini destekleyeceğini söyleyen Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, “İçerikler, yetkiler, yönetmelikler ve bireylerin uygulama noktasındaki yetkinlikleri farklı olsa da temelde sağlık alanının hedefi insana hizmet etmek. Sağlık hizmetleri bir takım çalışması. Biz de fakültemiz ile birlikte bunu sağlayacağız. Sağlık alanındaki kamu ve özel sektör kuruluşları da önemli paydaşlarımız olacak. Dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlanan meslek yüksekokulumuz, sağlık alanında yapılacak çalışmalarda ve öğrenci yetiştirilmesine önemli bir fonksiyona sahip olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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