Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, anne-oğul yaralandı

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada anne ve oğlu yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Emirdağ Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Memiş idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil ile Hacer Nalbant idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Memiş'in otomobili, savrularak, refüje çıktı. Kazada, Ahmet Memiş ve yanındaki annesi Halime Memiş yaralandı.<br>İhbar üzerine gelen ambulanslarla, Yenikent Devlet Hastanesi´ne kaldırılan anne ve oğlu, tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-25 15:17:04<br>

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