Serdivan'da sokaklara estetik dokunuş

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Asfalt sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına devam eden Serdivan Belediyesi, Köprübaşı Mahallesi’ndeki sokakları sıcak asfaltla yeniliyor.

Çalışmalar kapsamında yol kazıma ve düzeltme işlemleri tamamlanan 4035, 4052 ve Şenlik Sokak araç trafiğine uygun hale getirilerek, modern bir görünüme kavuşturuldu. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada asfalt serim işlemlerinin 4036. Sokak’ta devam ettiği belirtilirken, çalışmaların planlama dahilinde sürdürüleceği bildirildi.

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