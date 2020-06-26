Yüzlerce Sakaryalı Demokrasi Meydanında saf tuttu 5'inci haftada meydanda kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'da toplu Cuma Namazına katıldı

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda kılınan Cuma namazları 5’inci haftada da devam etti. Abdest ve seccadelerini alan, maskelerini takan Sakaryalı vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda kılınan cuma namazları 5. haftada da devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlar saf tutarken, Cuma namazını Orhan Camii İmamHatibi Alaaddin Beşel kıldırdı. Abdest ve seccadelerini alan, maskelerini takan Sakaryalı vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, İl Müftüsü Hasan Başiş de meydanda yüzlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

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