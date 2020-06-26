Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaş birbirleriyle yarıştı Ücretsiz dağıtılan bal ve süte vatandaş büyük ilgi gösterdi Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaş birbirleriyle yarıştı Ücretsiz dağıtılan bal ve süte vatandaş büyük ilgi gösterdi Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı

İHA

Sakarya'da çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar süt ve bal dağıtımı esnasında ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaş birbirleriyle yarıştı Ücretsiz dağıtılan bal ve süte vatandaş büyük ilgi gösterdi Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı

Sakarya'da çeşmelerden ücretsiz bal ve süt akınca, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar süt ve bal dağıtımı esnasında ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Hayırseverlerin desteği ile başlatılan ve ihtiyacı olan vatandaşlara her Cuma Namazı sonrasında süt ve bal dağıtımı projesi bugün Cuma Namazı sonrasında başladı. Şemsiyeli Park'ta gerçekleşen açılışa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ve duaların ardından kurdele kesimi sonrasında Bal54’ün açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından çeşmelerden akmaya başlayan süt ve balın dağıtımı görevlilerce yapıldı. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ekipler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarılmasına rağmen ücretsiz bal ve sütü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şuanda bulunduğumuz Sakarya
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakaryalılara hizmet verecek olan ve hatta sadece Sakaryalılara değil, Sakaryamıza gelen bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek olan bir bal evi. Kontrollü, hijyenik, tamamen tahlillerden geçmiş ve ne tür bal istiyorsanız güvenle yiyebileceğiniz balların merkezi burası. Ve ekonomikte aynı zamanda, dolayısıyla bu bal evimizin Sakaryamız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hemen karşı tarafında süt evimiz var ve burada şuanda onun da açılışını yapıyoruz. Hijyenik şekilde günlük taze sütü vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Süt evimizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın gerçekten temel gıda maddeleri ve en çok tüketilen gıdalarımızı vatandaşlarımıza en sağlık ve en ekonomik şekilde sunabilmek için seferber olduk. Cuma günleri Cuma namazından sonra hayır sütü dağıtıyoruz. Ve bunun ücretini genelde hayırsever vatandaşlarımız veriyor. Bunun yanı sıra her Cuma namazından sonra süt çeşmesi gibi, bal çeşmesinden sebil olarak vatandaşlarımıza ihtiyaç duyanlara, bal çeşmesinden bal dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Süt, bal, et her birimizin bildiği gibi en temel ihtiyaçlarımız
Süt, bal, et gibi gıdaların temel ihtiyaç olduğunu dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Süt, bal, et her birimizin bildiği gibi en temel ihtiyaçlarımız. Özellikle annelerimizin çocuklarımıza yedirmek için can hıraç bir şekilde ısrarla ilk bebeklikten itibaren temin etmeye çalıştığımız gıdalar, olmazsa olmazlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimizin bildiği gibi Ziraat Mühendisi, Sakarya’da tarımın cenneti, kendisiyle birlikte yeni dönemde çok güzel bu anlamda hizmetler yapıyor, hem tarım hem ziraat hem de tabi et, süt ve bal gibi. İnşallah hem ulusal belki de günün birinde uluslararası bir marka haline gelir. Tabi özel bir dönemden geçiyoruz, bir salgın dönemindeyiz. Salgın dönemini Sakarya çok güzel bir şekilde yönetti. Salgın daha rahatladı tabi bizde yeni normal döneme geçtik. Ama yine de tedbirlerimizin bir kez daha altını çizmek istiyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmazsa olmaz, virüs tamamı ile bitmedi” diye konuştu.

Burada çok büyük bir emek var
Bal54’ün vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bu güzel mekanın bal evinin açılışının hayırlı olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten alkışlamak istiyorum, burada çok büyük bir emek var. Başkanımızın direktif, ön görüleri ile şekilleniyor ve önemli emek konuyor, bu emeğin sonucunda da böyle güzel mekanlar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da vatandaşlar ücretsiz bal ve süt dağıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da vatandaşlar ücretsiz bal ve süt dağıtıldı
Yüzlerce Sakaryalı Demokrasi Meydanında saf tuttu 5'inci haftada meydanda kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'da toplu Cuma Namazına katıldı
YEREL HABERLER Yüzlerce Sakaryalı Demokrasi Meydanında saf ...
Rektör Savaşan: “Başarılı öğrencileri üniversitemize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Savaşan: “Başarılı öğrencileri üniversitemize ...
Alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz elinde kaldı
YEREL HABERLER Alıcı ve satıcı tartışınca 23 ton karpuz elinde kaldı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişiye ev hapsi 
YEREL HABERLER Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişiye ...
Sakarya´da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi 
YEREL HABERLER Sakarya´da avukatlardan 'Çoklu Baroya Hayır' eylemi 
Serdivan'da sokaklara estetik dokunuş
YEREL HABERLER Serdivan'da sokaklara estetik dokunuş
İtfaiye ekiplerinin sahiplenerek eğittiği arama kurtarma köpekleri programa damga vurdu AK Parti Kadın Kollarından ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ çağrısı Basın açıklaması yaparak, sokak hayvanlarını beslediler AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu: “Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak”
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin sahiplenerek eğittiği arama ...
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, anne-oğul yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobil çarpıştı, anne-oğul yaralandı
Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Altın son 8 yılın zirvesini zorluyor Evlenmeyi düşünenler kuyumcunun yolunu tuttu Müşteri Hakan Cihan, “Geçen sene 550 lira olan yüzüğü şuanda bin 300 liraya aldım” Kuyumcu İsmail Kahyaoğlu: “Geçen sene altın alanlar gerçekten bu sene çok karlı duruma geldiler”
YEREL HABERLER Altın son 8 yılın zirvesini zorluyor Evlenmeyi ...
Geleceğin sağlık kampüsü öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Geleceğin sağlık kampüsü öğrencilerini bekliyor
Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı
Sakarya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı Elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yola savrularak ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil ile elektrikli bisiklet ...
Sakarya’da deprem
YEREL HABERLER Sakarya’da deprem
Sakarya’da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza
YEREL HABERLER Sakarya’da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ...
Sakarya'da 2 günde 26 kişiye maske cezası
YEREL HABERLER Sakarya'da 2 günde 26 kişiye maske cezası
Başkan Yüce’den, BİK Şube Müdürü Çorbacı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yüce’den, BİK Şube Müdürü Çorbacı’ya ziyaret
Hendekli karateciler kupa ve madalyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Hendekli karateciler kupa ve madalyalarına kavuştu
SADEM’de özel randevulu sınavlar tamamlandı
YEREL HABERLER SADEM’de özel randevulu sınavlar tamamlandı
Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe bastı Silah sesini duyarak eve koşan kız kardeşi, 23 yaşındaki genci kanlar içinde buldu
YEREL HABERLER Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp ...
Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı
Başkan Babaoğlu, selde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, selde zarar gören mahallelerde ...
Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X