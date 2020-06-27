Sakarya’da sınava geç kalan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu Motosikletli polis ekipleri öğrencilerin yardımına koştu Sakarya’da YKS heyecanı

Tüm Türkiye’de uygulanan üniversite üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav başlarken her ilde olduğu gibi Sakarya’da da öğrenciler ve vatandaşlar korona virüs tedbirlerine göre sınava alındı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala ise sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya’da binlerce üniversite adayı bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

Bu yıl üniversite adayları sınava girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav salonlarına girecek öğrenciler görevlilerin talimatları doğrultusunda okula girerken, maske değişimi ve el dezenfektanı kullanarak sınıflara geçişleri sağlandı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından velilerin okul bahçesine alınmasına izin verilmedi.



Polis ekipleri seferber oldu

Öte yandan, her sene olduğu gibi bu senede sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan üniversite adayların yardımına polis ekipleri koştu. Üniversite kapısı başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde sınava geç kalan öğrencileri, polis ekipleri motosikletler ile sınava yetiştirdi.

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