Sınava motosikletli polisler yetiştirdi

<br>SERDİVAN (Sakarya), (DHA) -SAKARYA´da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış sına merkezine giden ya da kimlik kartlarını unutan adaylara, motosikletli polis ekipleri yardım etti. <br>Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüsü´nde, YKS'ye girecek olan ancak farklı nedenlerle sınava girememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan adayların yardımına, motosikletli polis ekipleri yetişti. <br>Sınava girecekleri fakülte binasının kampüste olmadığını öğrenen adaylar, endişeye kapıldı. Bunun üzerine motosikletle polisler, adayları alıp, sınava girecekleri fakülteye götürdü.<br>Kimlik kartını unutanlar da yine polis tarafından evlerine götürülüp, kimlik kartlarını aldıktan sonra sınava yetiştirildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-27 11:11:17<br>
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