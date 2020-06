Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi

<br>Alişan KOYUNCURamiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen milli elektrikli trenin yıl sonu raylara indirileceğini belirterek, "Türkiye, artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlemiz, ülkemizin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacaktır" dedi. <br>Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) tesislerinde üretilen milli elektrikli trenin fabrika testleri yapıldı. Törenle yapılan testlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, üretim hattında çalışan işçi ve yöneticiler katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, raylı sistemler konusunda Türkiye´nin çok önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan bir Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı tüm ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında dünya ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyor, dünyayı Türkiye'ye bağlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulaştırma ve altyapıda sağlayacağımız vizyoner projelerle Türkiye'yi kuralları belirleyen ülke konumuna getirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok değil, 1951 yılında vagon tamir atölyesi olarak kurulan TÜVASAŞ, bugün Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline gelmiştir. 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emek bugün yeni ürünler, yeni pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulmuştur. Artık 'Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi', kısa adıyla TÜRASAŞ çatısı altında hizmetlerine devam edecek TÜVASAŞ, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi dünyanın ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitesi ile bugün bir dünya markası olmuştur" dedi. <br>'TREN YIL SONUNDA RAYLARA İNECEK'<br>Trenin, testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonuna doğru raylara ineceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: <br>"Bu önemli gelişmeler ışığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğimiz demir yolları projelerimizin yanı sıra demir yolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimi ile atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez hâline gelmesidir. Bunun için de gece gündüz demeden çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda olduğu gibi yerli ve millî demir yolu sanayinin gelişimi kapsamında da çok büyük mesafeler katettik. Tasarım ve üretim sürecini tamamlayarak fabrika testi aşamasına getirdiğimiz Yerli ve Milli Elektrikli Trenimiz de bunun en güzel kanıtı oldu. Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız. Trenlerimiz yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacağımız mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlemiz ülkemizin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacaktır. Hayata geçirdiğimiz bu teknolojilerle geçmişte olduğu gibi artık söz dinleyen Türkiye değil, söz dinleten Türkiye olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum." <br>'YÜZDE 80 YERLİ, YÜZDE 20 DAHA UCUZ'<br>Yerli imkanlarla üretilen trenin emsallerine göre daha tasarruflu ve üretiminin daha ucuz olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: <br>"Bu proje kapsamında 30'un üzerinde komponentin temininde yerli firmalar ile çalışılarak yerli sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilecek benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir. Özetle sizlerden aldığımız büyük bir güç ve yapılan yüksek tutarlı yatırımlarla birlikte TCDD'nin bölgesel ve küresel anlamda yük ve yolcu taşımacılığında, güçlü bir aktör hâline geldiğini gururla belirtmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi her türlü üretim ve kullanım hakkı kurumumuza ait olan bu proje ile üretilen araçlar, Hızlı ve Yüksek Hızlı Tren hatlarında da kullanılabilecektir. Saatte 160 kilometre hızındaki bu projenin tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan 225 kilometrelik 'Tren Seti' projesi, 2021 yılında raylara indirilecektir. Ülkemizin artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle ilk Yerli ve Milli Elektrikli Tren setimizi ülkemize kazandırarak bu işten alnının akıyla çıkan TÜVASAŞ ailesini canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum." <br>BAKAN VARANK: KONTROL SİSTEMİ ASELSAN İLE GELİŞTİRİLDİ<br>Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise raylı sistemlere yapılan yatırımların son derece kıymetli olduğunu belirterek, şunları söyledi: <br>"Bugün tam anlamıyla tarihi bir günü yaşıyoruz. Sıkıntılı günlere rağmen tüm önlemler alınarak çalışmalara devam edildi o gayret sayesinde bugün itibarıyla fabrika testlerine başlıyoruz. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilmiş olacak. Şehirler arası seyahatlere uygun tasarlanan tren yüzde 20 uygun maliyetle üretilebilecek. Ulaşılan yerlilik oranları, tedarikçiler ile birlikte muazzam bir sinerji yakalandı. Trenin beyni olarak tabi edebileceğimiz kontrol sistemi, izleme sistemi ASELSAN ile birlikte gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa donanım yazılım ve algoritma içeriğiyle birlikte yerli sanayimiz ile birlikte üretilmiş oldu. İç giydirme ve aydınlatma sistemlerine kadar 30´un üzerindeki bileşen yerli firmalarımız tarafından tedarik edildi. Prototipte yüzde 60 yerlilik oranına kavuşmuş oldu, seri üretim ile birlikte bu oranı yüzde 80´lere çıkarabilmek mümkün. Raylı sistemlerde büyük bir potansiyele sahibiz, küresel pazardan çok rahat bir şekilde pay alabiliriz." <br>'ATACAĞIMIZ ADIMLAR MİLLİ TEKNOLOJİ HEDEFİMİZE ETKİ EDECEK' <br>Gelecek yıllarda raylı sistemlere yapılan yatırımların süreceğini belirten Varank, şöyle konuştu:<br>"Gelecek 10 yılda 15 milyar avroluk harcama yapacağız raylı sistemlerde. Çok önemli bir ölçek. Raylı sistemler sektörünü geliştirmek için asla kaçırılmaması gereken bir dönem var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu alanda atacağımız adımlar sanayileşme hedeflerimize ve milli teknoloji hamlemize doğrudan etki edecek. Burada her birimize görevler düşüyor. Başarı hiçbir zaman kendiliğinden gelmiyor, savunma sanayinin geldiği nokta asla bir tesadüf değil. Eğer Cumhurbaşkanı'mız savunma sanayinde hazır alım modeline dur demeseydi bugün kendi İHA ve SİHA´larımızı kullanamaz, milli güvenliğimizi başka ülkelere teslim etmeye devam ederdik. Aynı başarıyı raylı sistemler konusunda da çok kolay şekilde gösterebiliriz. Yatırımların planlaması ve yerli ürünler ile hayata geçirilmesi için sanayi iş birliği projelerini uygulayabiliriz. Raylı sistemler alanındaki kabiliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanması gerekiyor. Bugün TÜVASAŞ benzersiz bir adımı geride bırakmış oluyor. Yeni kurulan TÜRASAŞ´ın da sektörde büyük güç oluşturacağına inanıyorum. Bakanlık olarak raylı sistemler sektörüne ciddi destekler sürdük ve bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Testlerin durumuna göre yıl içinde trenimiz inşallah vatandaşımızın hizmetine girecek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler inşallah yüksek hızlı trenin yapılmasında işlerimizi kolaylaştıracak." <br>5 VAGON HALİNDEKİ SET, 324 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK<br>Yapılan konuşmaların ardından bakanlar Karaismailoğlu ve Varank´a plaket ve üretilen yerli elektrikli trenin maketi hediye edildi. Konfetiler eşliğinde özel hazırlanan platformdan çıkan tren, izleyicilerden büyük alkış aldı. Tamamı Sakarya'daki TÜVASAŞ'ta imal edilen yerli elektrikli trenin tamamlanan 5 vagon halindeki seti, 324 yolcu kapasiteli olacak. Raylara indiği zaman maksimum 160 kilometre hıza ulaşabilen trenin ilk sürüşünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan OKTAR <br>2020-06-29 12:48:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.