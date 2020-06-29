Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz (2) 

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<br>İMAM İLE VATANDAŞ TARTIŞTI<br>Sakarya İl Müftülüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade için İlçe Müftülüğü'ne gelen imam A.B. ve Nuhal Altay isimli vatandaş arasında müftülük önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, İlçe Müftülüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından imam ve Nuhal Altay´ı, Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürerek ifadelerini aldı.<br>Müftülük çıkışında konuşan Müezzinler Muhtarı Saffet Kansu, "Bugün il müftülüğümüzden denetleyici geldi. İmamımızın görevden alınmasını istiyorduk, görevden alındı şu anda. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´a teşekkür ediyoruz. Bizim sıkıntımız imamlarla değil, bir şahısla" dedi. <br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-06-29 15:37:40<br>

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