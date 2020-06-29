SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru üretildi. Elektrikli araç Revolt’un yarışlarda kullanacağı yüzde 91 verime sahip elektrikli motorun ise üretim aşamasına geçildi.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Mücahit Soyaslan’ın yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi’ başlıklı proje başarıyla sonuçlandı. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılmak üzere geliştirilen Revolt isimli elektrikli araç için ise elektrik motoru tasarım çalışmaları tamamlandı ve üretim aşamasına geçildi.

‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi Projesi’ kapsamında dişlisiz bir asansör motoru üretildiğini belirten Dr. Mücahit Soyaslan, “Böylelikle yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip olan hem halatlı hem de kayışlı motor olarak kullanılabilecek özgün bir tasarım elde edildi. Dıştan rotorlu elektrik motorunun tasarımı sırasında gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri, parametrik çözüm çalışmaları, sonlu elemanlar analizleri, yapısal/termal analizler, mekanik iyileştirmeler ve prototip üretimi ile motor tasarımı ve uygulaması konularında literatüre önemli katkılar sağlandı. Projede SUBÜ’den Prof. Dr. Osman Eldoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden (TOGÜ) Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ve Trakya Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Yusuf Avşar da yer aldı” dedi.

Motor çalışmaları ile bu seneki yarışlarda SUBÜ’nün elektrikli aracı Revolt’un yerlilik oranını arttırmayı ve iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini belirten Soyaslan, “Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yüzde 91 verime sahip, tekerleğe monte edilerek doğrudan tahrik imkânı sağlayan fırçasız bir doğru akım motoru tasarladık. Hem asansör motorları hem de elektrikli araç motorları için tasarım ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Farklı üniversitelerden alanında uzman hocalarımızın yer aldığı ekibimizle yeni bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje neticesinde üretilecek motoru seri üretime geçirmek isteyen firmalar oldukça heyecanlı. Tasarladığımız ve ürettiğimiz motorların patent başvurularını gerçekleştiriyoruz. Uygulama noktasında öncü olmak üniversitemizin temel hedefleri arasında yer alıyor. Ürüne dönüşmeyen ve katma değeri olmayan projeler zaman ve kaynak kaybına neden oluyor. Enerjimizi ve genç potansiyelimizi katma değeri yüksek projelerde kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

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