SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı

İHA

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru üretildi. Elektrikli araç Revolt'un yarışlarda kullanacağı yüzde 91 verime sahip elektrikli motorun ise üretim aşamasına geçildi.

SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru üretildi. Elektrikli araç Revolt’un yarışlarda kullanacağı yüzde 91 verime sahip elektrikli motorun ise üretim aşamasına geçildi.
SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Mücahit Soyaslan’ın yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi’ başlıklı proje başarıyla sonuçlandı. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılmak üzere geliştirilen Revolt isimli elektrikli araç için ise elektrik motoru tasarım çalışmaları tamamlandı ve üretim aşamasına geçildi.
‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi Projesi’ kapsamında dişlisiz bir asansör motoru üretildiğini belirten Dr. Mücahit Soyaslan, “Böylelikle yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip olan hem halatlı hem de kayışlı motor olarak kullanılabilecek özgün bir tasarım elde edildi. Dıştan rotorlu elektrik motorunun tasarımı sırasında gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri, parametrik çözüm çalışmaları, sonlu elemanlar analizleri, yapısal/termal analizler, mekanik iyileştirmeler ve prototip üretimi ile motor tasarımı ve uygulaması konularında literatüre önemli katkılar sağlandı. Projede SUBÜ’den Prof. Dr. Osman Eldoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden (TOGÜ) Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ve Trakya Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Yusuf Avşar da yer aldı” dedi.
Motor çalışmaları ile bu seneki yarışlarda SUBÜ’nün elektrikli aracı Revolt’un yerlilik oranını arttırmayı ve iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini belirten Soyaslan, “Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yüzde 91 verime sahip, tekerleğe monte edilerek doğrudan tahrik imkânı sağlayan fırçasız bir doğru akım motoru tasarladık. Hem asansör motorları hem de elektrikli araç motorları için tasarım ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Farklı üniversitelerden alanında uzman hocalarımızın yer aldığı ekibimizle yeni bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje neticesinde üretilecek motoru seri üretime geçirmek isteyen firmalar oldukça heyecanlı. Tasarladığımız ve ürettiğimiz motorların patent başvurularını gerçekleştiriyoruz. Uygulama noktasında öncü olmak üniversitemizin temel hedefleri arasında yer alıyor. Ürüne dönüşmeyen ve katma değeri olmayan projeler zaman ve kaynak kaybına neden oluyor. Enerjimizi ve genç potansiyelimizi katma değeri yüksek projelerde kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hendek sokaklarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Hendek sokaklarında çalışmalar devam ediyor
Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı
YEREL HABERLER Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı
Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz (2) 
YEREL HABERLER Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını ...
Bakan Varank Cadde 54’ü inceledi
YEREL HABERLER Bakan Varank Cadde 54’ü inceledi
Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz
YEREL HABERLER Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ...
Fabrika testleri başlatılan yerli ve milli trenin ilk sürüşü Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak Yerli ve milli tren raylara iniyor Bakan Varank: “Fabrika testlerinin ardından Ağustos sonunda yol testlerine geçilmiş olacak” “Gelecek 10 yılda raylı sistemler için 15 milyar avroluk harcama yapacağız” “Raylı sistemler sektörünü geliştirmek için asla kaçırılmaması gereken bir dönem var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” Bakan Karaismailoğlu: “Amacımız, raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmek” “225 kilometrelik Tren seti projesi, 2021 yılında raylara indirilecektir”
YEREL HABERLER Fabrika testleri başlatılan yerli ve milli trenin ilk ...
Milli Elektrikli tren testleri Bakan Varank ile Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştiriliyor TÜVASAŞ Genel Müdürü Kocaarslan: “TÜVASAŞ hem kendisi hem de ülkemiz için demiryolu sektöründe bir çağı kapatarak yeni bir çağ açmıştır” “Bugün demiryolu sektörümüzün bayram günüdür, bayramınız kutlu olsun” TCDD Genel Müdürü Uygun: “En iyi ve güzeli yapma kararlılığıyla hizmet çıtamızı yükseltiyoruz"
YEREL HABERLER Milli Elektrikli tren testleri Bakan Varank ile ...
3 yıldır kanserle savaşıyordu, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 3 yıldır kanserle savaşıyordu, merdivenden düşerek ...
Polislerin motosikletlerle öğrencileri sınava yetiştirdiği heyecan dolu anlar kamerada Bu sefer suçluları yakalamak için değil üniversite adaylarının geleceği için gaza bastılar Sınava geç kalan üniversite adaylarını motosikletli polisler götürdü Polis kameralarına yansıyan anlar ise aksiyon filmlerini aratmadı
YEREL HABERLER Polislerin motosikletlerle öğrencileri sınava ...
Sakarya’da kısıtlama gününde sokaklarda kısmen yoğunluk yaşandı Sessiz geçmesi beklenen kısıtlama gününde trafik ve insan yoğunluğu şaşırttı
YEREL HABERLER Sakarya’da kısıtlama gününde sokaklarda kısmen ...
Sokağa çıkma kısıtlaması ve yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti Muhabirin ismini ve soy ismini sorduğu vatandaş ‘Fena’ cevabıyla şaşkına çevirdi Aracıyla yüksek sesle müzik dinleyince cezadan kaçamadı Polis ekiplerince durdurulan kişi, hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan hem de yüksek sesle müzik dinlemekten ceza yedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması ve yüksek sesle müzikten ...
Geleceğini belirleyecek sınava son dakikada koşarak yetişti YKS’nin 2’nci oturumunda heyecanlı bekleyiş başladı
YEREL HABERLER Geleceğini belirleyecek sınava son dakikada koşarak ...
Kendini savcı olarak tanıtıp çifti 270 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kendini savcı olarak tanıtıp çifti 270 bin lira ...
Dolandırılacağını anlayıp karakola gitti, eve gelen dolandırıcı paraları eşinden aldı
YEREL HABERLER Dolandırılacağını anlayıp karakola gitti, eve gelen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X