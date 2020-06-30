Sakarya’da inşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşaat malzemeleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat malzemeleri taşıyan 54 AL 311 plakalı kamyonet devrildi. Araç içerisinde bulunan B.S. ve O.U. yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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