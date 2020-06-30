Ormanda ölü bulundu

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<br>Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, 10 gündür kayıp olan Ersin Doğan (70) ormanlık alanda ölü bulundu.<br>Hendek Uzuncaorman Mahallesi'nde yaşayan Ersin Doğan, 20 Haziran günü kayboldu. AFAD ekiplerinin bugün devam eden arama çalışmaları sonucu Ersin Doğan´ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Ersin Doğan´ın cansız bedeni, Hendek Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü´nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Burada yapılacak incelemenin ardından Doğan´ın kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-06-30 20:30:43<br>

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