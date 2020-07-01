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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sepaş Enerji’den vadesi geçmiş borçlara 3 taksit imkanı

İHA

Sepaş Enerji, korona virüs salgını nedeniyle vadesi geçen ve ödeme güçlüğü çekilen fatura borçları sorununa çözüm getiriyor. Toplamda 5 bin liraya kadar borcu olan aboneler, 3 taksite varan ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

Sepaş Enerji’den vadesi geçmiş borçlara 3 taksit imkanı

Sepaş Enerji, korona virüs salgını nedeniyle vadesi geçen ve ödeme güçlüğü çekilen fatura borçları sorununa çözüm getiriyor. Toplamda 5 bin liraya kadar borcu olan aboneler, 3 taksite varan ödeme kolaylığından yararlanabilecek.
Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber hayat yeniden canlandı. Kafe, lokanta, mağaza ve ofisler kapılarını tekrar açarken, enerji sektörü de temmuz ayı itibarıyla normal düzenine dönmüş olacak. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,8 milyon aboneye hizmet veren Sepaş Enerji, salgın dönemi nedeniyle ödenemeyen fatura borçları için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Fatura adedine bakılmaksızın, toplamda 5 bin liraya kadar elektrik faturası borcu bulunan Sepaş Enerji abonelerine 3 taksitte ödeme imkânı tanınıyor.
Sepaş Enerji online işlemler kanalı üzerinden doldurulacak form veya 0262 316 03 23 numaralı telefon numarası aracılığıyla başvuran ve borç yapılandırma şartlarına uyan aboneler; banka kartı, kredi kartı ve nakit taksit seçeneklerinden herhangi birini seçerek 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. 3 taksitte ödeme kolaylığından yararlanılabilecek son tarihin 31 Temmuz 2020 olduğunun altını çizen Sepaş Enerji yetkilileri; borçlu müşterilerinin, sistemde otomatik olarak sürdürülen kesim işlemi sebebiyle mağdur olmamaları için en kısa zamanda ödeme yapmaları gerektiğini hatırlattı.
Yeni normalde müşterileri için farklı ödeme seçenekleri de sunan Sepaş Enerji, borçlu müşterileri için ayrıca kredi kartına 9 aya varan taksit imkânı sağlayarak yaşayabilecekleri olası mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefliyor. Taksitlendirme dışındaki elektrik faturası ödemeleri, Faturamatik Premium Hizmet Noktaları, tüm PTT’ler, anlaşmalı bankalar, Çağrı Merkezi’nde IVR üzerinden ödeme seçeneği ve Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde konumlanan tabletler aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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