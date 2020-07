Sakarya’da, 5 çocuğu ile derme çatma bir evde hayat mücadelesi veren fedakar annenin gözyaşları sel olurken, 10 yaşındaki böbrek hastası Resul ise yürek sızlatan sözleriyle Cumhurbaşkanına seslenerek, ”Biz para yardımı istemiyoruz, Allah izin verirse bir tane çatılı ev istiyoruz, inşallah sesimizi duyururuz“ dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde derme çatma bir evde hayat mücadelesi veren anne, çocuklarının salığı için yeni bir ev arayışına geçti. İlk eşinin öldüğü ve ikinci eşi tarafından ise terk edildikten sonra yalnız başına kalan Gülay Oğuş, 5 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Böbrek hastası olan 10 yaşındaki Resul ismindeki oğlu başta olmak üzere 5 çocuğunun sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kiralık ev arayışına geçen anne aylardır ev bulamıyor. Sakarya’nın çeşitli bölgelerinde bir süredir ev arayışı yaptığını ifade eden ve 5 çocuklu dul bir kadına kimsenin ev vermediğini dile getiren anne Oğuş’un gözyaşları sel oldu.

Şu anki yaşadıkları evin her bölgesinin rutubet olduğunu ve böbrek hastası oğlu ile diğer çocuklarının sağlığı için iyi olmadığını belirten anne Oğuş, istemeye istemeye de olsa çocuklarının sağlığı için onları yurda vermek istediğini fakat çocukların yurda alınmayarak kendisine maaş bağlandığını söyledi. Kimseden para veya yardım istemediğini belirten anne, sadece çocuklarının rahat edebileceği rutubetin olmadığı ve rahat bir evinin olması için seslerinin duyulmasını istedi. 5 kardeşten biri olan böbrek hastası 10 yaşındaki Resul ise yürekleri sızlatan sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek para yardımı istemediklerini sadece güzel bir ev istediğini söyledi.



Biz 5 kardeşiz diye ev vermiyorlar, yaramaz olduğumuzu zannediyorlar

Annesinin kendilerine bakabilmek için çare bulmaya çalıştığını ve ev ararken de kendilerine bakamadığını söyleyen 10 yaşındaki böbrek hastası Resul Oğuş, “Biz kendimize güzel bir ev istiyoruz. Annemin durumu yok bize bakamıyor, annem ev aramaya giderken, temizlik yaparken biz dışarıda oynuyoruz ve bazen anneme şikayet geliyor. Annemin işe gitmesini istemiyorum, bize bakabilmek için annem çare bulmaya çalışıyor. Böbrek hastasıyım, annem diyor ki sen diyalize gireceksin, doktorda bu evde daha fazla yaşamamamı söylemiş, başka bir eve çıkın dedi. Bize amcalar ev vermiyor, kiraya çıkmaya çalışıyoruz ama biz 5 kardeşiz diye bize ev vermiyorlar, bizim yaramaz olduğumuzu zannediyorlar” dedi.



Cumhurbaşkanına seslendi

Cumhurbaşkanına seslenen Resul Oğuş, “Cumhurbaşkanım buradan size bir şey gönderdik onu size göstermeye çalışıyoruz, haberci abiler size götürecek inşallah size sesimizi duyururuz. Biz para yardımı istemiyoruz, Allah izin verirse bir tane çatılı ev istiyoruz” diye konuştu.



Başıma bir çatı istiyorum, derdim para pul değil

Zor zamanlar geçirdiğini ve 5 çocuğuyla birlikte kiralık ev arayışında olduğunu anlatan Gülay Oğuş, “İlk eşim öldü 3 tane çocuğum oldu, 2’nci evliliğimi yaptım ondan da 1 kız ve 1 oğlum oldu. Sorunlarım oldu, ayrıldık. Eski eşime kendi böbreğimi verdim tek böbrekliyim, Resul o zaman hasta değildi, babası öldükten 2 sene sonra böbrek hastalığını öğrendik. Çok zor zamanlar geçirdik, şimdi ev arıyorum 5 çocukla kime gitsem Sakarya’da kimse ev vermiyor. Yani anlaşıp gittiğim evler tamam diyor daha sonra 5 tane çocuğum olduğunu duyunca rahatsız oluruz biz sakin insan istiyoruz diyorlar. Koca Sakarya’da 2 buçuk aydır ev arıyorum. Ben maddi yardım istemiyorum; kaymakamlığa, valiliğe, sosyal hizmetlere de yani her yere gittim ve ilk gittiğimde yardım istemediğimi, başıma bir çatı istediğimi söyledim. Kiralık olsun ama ben ödeyeyim, çalışayım, evde iş yapayım ve çocuklarıma bakayım dedim. Benim derdim para pul değil yani bana 100 milyar verse ne olur ki, bana ev vermiyorlar, ev yok yani ev olmayınca ben parayı ne yapayım” şeklinde konuştu.



Ben çocuklarıma bakamıyorum, bütün gün akşama kadar ev arıyorum

Gerekli yardımların kendisine yapıldığını söyleyen Oğuş, bütün gün ev aradığı için çocuklarına bakamadığını da belirterek, “Ben öncelikle böbrek hastalığı olan oğlum Resul olmak üzere diğer çocuklarımın sağlığı için bunu istiyorum. Ben çadırda da dururum, devlet bana çadır versin bulaşık yıkarım yani kapının önünde su taşırım ama tek olduğun zaman her yere sığınırsın. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, imkanlar, yardımlar için Allah razı olsun. Dulluk aylığı, çocuk parası tamam hepsini veriyor. Ben zaten kayıtlıyım kaymakamlığa ama başımızda bir ev yok, kiralık ev istiyorum. Ben evde duramıyorum, çocuklarıma yemekte yapamıyorum, bütün gün akşama kadar ev arıyorum” ifadelerini kullandı.



5 senedir bu evdeyim ve ev daha çok kötüye gidiyor

Yaşadığı zorluklar sonrasında çocuklarının sağlığı için, onları devlete teslim etmek istediğini de aktaran anne Oğuş, “Ben bu evde tekte kalırım benim tek derdim Resul, o bu evde kalamaz. Böbrek hastalarına çok titiz bakılmalı, haplarını düzenli içmeli, rutubetli evde durmamalı yani içtiği su bile temiz olmalı. Ama bu evde Resul mikrop kapıyor. Bu ev yağışlarda su alıyor kışın, Resul bile kova ile su atıyor, hasta çocuğumun kova ile su mu atması lazım. 5 senedir bu evdeyim ve ev daha çok kötüye gidiyor. Sosyal hizmetlere giderek para istemediğimi söyledim, çocuklarımı almalarını istedim. Sadece küçük kızım var onu yanıma alacağım dedim, biz sana ayda 2 bin TL aidat ödeyelim sen git ev bul dediler bana. Devletimizden Allah razı olsun, güzel şekilde imkanları sağlıyor ama ev vermiyorlar” dedi.



500 milyar verseler ne olur ev yok, çatım yok başımda

Anne, baba ve akrabalarının kendileriyle ilgilenmediğini ve kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını aktaran Gülay Oğuş, “Suriyeliler 78 kişi bir evin içerisinde kalıyorlar, ben buranın Sakarya’nın vatandaşıyım. Suriyelilere veriyorlar ev ama ben çıkınca bana ev vermiyorlar 5 çocuğum var diye. Ne yapmışız biz terörist miyiz, hırsız mıyız, adam mı vurmuş çocuklarım, kime ne yapmış bu çocuklar. Destek yapıldı bana bu çok güzel ama bana 500 milyar verseler ne olur ev yok, çatım yok benim başımda. Ben kendime ait bir evde istemiyorum, devletten evde istemiyorum. Buzdolabına koyduğum şekerler, çaylar, içtiğim çay rutubet kokuyor. Ekmek alıyorum ekmekte bir koku oluyor, biz o mutfağın kahrını 5 senedir çekiyoruz. Başımda doğru düzgün birisi yok yaptırsın, ilgilendirsin benimle ilgilenen yok, annem, babam ve akrabalarım var ama ilgilenenim yok hep kendi çabalarımla, yardımlar ve koşuşturmalarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.



Çocuklarımın sağlıklı bir ortamda yaşamasını istiyorum

Çocuklarının sağlıklı bir ortamda yaşamasını isteğini dile getiren Anne Oğuş, “Eve balkondan kertenkele ve akrep geliyo. Yani Resul’ün sağlığı için üzülüyorum, geçen gün Resul gördü akrebi gecenin bir vakti, mutfakta ben öldürdüm. Çocuklarımın sağlıklı bir ortamda yaşamasını istiyorum, başıma güzel bir çatı istiyorum” şeklinde konuşurken, oğlu Resul Oğuş ise, “Yerde 6 bacaklı mı ne akrep gidiyordu, ben annemi çağırdım, koştum söyledim. Annem onu öldürdü ama biz çok korktuk. Ben su ve haplarımı içmeye gidiyordum onu gördüm, korktum ve yatağa saklandım” şeklinde konuştu.

