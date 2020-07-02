<br>Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde çaldığı TIR´ın içerisinde 530 bin TL market ürünü bulunan dorsesini, başka bir çekiciye bağlayıp götüren Ö.Ç., jandarmanın operasyonu ile Kocaeli´de yakalandı.<br>Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi´ndeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR, Salı günü saat 04.00 sıralarında çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, dorsesinde 530 bin TL´lik market ürünü bulunan TIR´ın Hendek ilçesi Lütfiye Köşk Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi. Burada çekici bulundu. Ancak dorsenin başka bir TIR´a takılarak götürüldüğü saptandı. <br>Yapılan takip sonrası dorsenin bağlandığı TIR, aynı gün Kocaeli´nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi´nde bulundu, Ö.Ç. gözaltına alındı.<br>Jandarmadaki işlemlerin ardından Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. TIR ve dorsedeki ürünler sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-07-02 11:28:08<br>
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