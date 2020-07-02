<br>Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde çaldığı TIR´ın içerisinde 530 bin TL market ürünü bulunan dorsesini, başka bir çekiciye bağlayıp götüren Ö.Ç., jandarmanın operasyonu ile Kocaeli´de yakalandı.<br>Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi´ndeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR, Salı günü saat 04.00 sıralarında çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, dorsesinde 530 bin TL´lik market ürünü bulunan TIR´ın Hendek ilçesi Lütfiye Köşk Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi. Burada çekici bulundu. Ancak dorsenin başka bir TIR´a takılarak götürüldüğü saptandı. <br>Yapılan takip sonrası dorsenin bağlandığı TIR, aynı gün Kocaeli´nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi´nde bulundu, Ö.Ç. gözaltına alındı.<br>Jandarmadaki işlemlerin ardından Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. TIR ve dorsedeki ürünler sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-07-02 11:28:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.