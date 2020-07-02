Yenilenecek direklerin yolu daraltması ve kaldırım ortasına yapılmasına vatandaş tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenilenecek direklerin yolu daraltması ve kaldırım ortasına yapılmasına vatandaş tepki gösterdi

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eskiyen elektrik direkleri için yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda ise yolu daraltan ve kaldırım ortasına alınan elektrik direkleri vatandaşın tepkisine neden oldu.

Yenilenecek direklerin yolu daraltması ve kaldırım ortasına yapılmasına vatandaş tepki gösterdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eskiyen elektrik direkleri için yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda ise yolu daraltan ve kaldırım ortasına alınan elektrik direkleri vatandaşın tepkisine neden oldu.
Akyazı ilçesinde eskiyen elektrik direkleri için yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda ilçede bulunan birçok sokakta direk değişimi başladı. Bazı noktalarda ise elektrik direkleri tam kaldırımın ortasına dikilirken, kaldırım olmayan sokaklarda ise yollara dikilerek, sokakları daraltması vatandaşların tepkisine neden oldu.
Öte yandan, İnönü Mahallesi Trafik Park civarı 7048. Sokak’ta direklerin yola alınması için de çukurlar açıldı. Sokak üzerindeki direklerin yolun bir kısmına alınmayarak yolun daraltılması ise vatandaşın daha fazla tepkisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4’üncü kattan toprak zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 4’üncü kattan toprak zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ...
Aracı arıza yaparak cadde ortasında kalan sürücünün yardımına polis yetişti Trafik polisleri aracı yol kenarına itmek için sürücüye yardım etti
YEREL HABERLER Aracı arıza yaparak cadde ortasında kalan sürücünün ...
Sakarya’da trafik lambalarında ‘Maske Tak’ farkındalığı
YEREL HABERLER Sakarya’da trafik lambalarında ‘Maske Tak’ ...
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık: “Nitelik açısından Türkiye’de ilk 5’te olduğumuz kanaatindeyim”
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ...
Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs sürücüsü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım
YEREL HABERLER Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs sürücüsü: Bir ...
Dorsesinde 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Dorsesinde 530 bin liralık market malzemesi bulunan ...
Motosiklet ile beton elektrik direğine çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet ile beton elektrik direğine çarpan 16 ...
Dorsesinde 530 bin liralık ürün bulunan TIR´ı çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Dorsesinde 530 bin liralık ürün bulunan TIR´ı çalan ...
Sakarya’da yürek burkan aile dramı 10 yaşındaki böbrek hastası Resul, yürekleri sızlatan sözlerle Cumhurbaşkanına seslendi İnsanlık adına utanç veren hikaye: 5 çocuğu var diye kimse ev vermiyor Çocuklarının sağlığı için çaresizce gözyaşı döken annenin tek isteği kiralık bir ev bulabilmek 5 çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren anne Gülay Oğuş: “Çocuklarıma bakamıyorum, akşama kadar ev arıyorum” 10 yaşındaki oğlu Resul Oğuş: “Biz 5 kardeşiz diye ev vermiyorlar, Cumhurbaşkanım İnşallah size sesimizi duyururuz”
YEREL HABERLER Sakarya’da yürek burkan aile dramı 10 yaşındaki ...
Karasu’da yapılması planlanan taş ocağına mahalleliden tepki
YEREL HABERLER Karasu’da yapılması planlanan taş ocağına ...
Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını ...
SGB’den Vali Kaldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER SGB’den Vali Kaldırım’a ziyaret
Derede yakaladığı yılanın ağzından balığı aldı
YEREL HABERLER Derede yakaladığı yılanın ağzından balığı aldı
Online oyun tutkunları internet kafelere koştu Yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafeler kapılarını müşterilerine açtı İşletme sahibi Serkan Çivik: “Bu süreç zorlu geçti tabi, 4 aya yakın bir süre kapalı kaldık” Müşteri Enes Savaş: “Tekrar açıldığını duyarak hemen internet kafeye geldik”
YEREL HABERLER Online oyun tutkunları internet kafelere ...
Sakarya´da 'kaçak elektrik' operasyonu
YEREL HABERLER Sakarya´da 'kaçak elektrik' operasyonu
Sepaş Enerji’den vadesi geçmiş borçlara 3 taksit imkanı
YEREL HABERLER Sepaş Enerji’den vadesi geçmiş borçlara 3 taksit ...
'Lady', sosyal medya fenomeni oldu
YEREL HABERLER 'Lady', sosyal medya fenomeni oldu
Ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Ormanda ölü bulundu
Yaşlı adamın tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaşlı adamın tırın altında kalarak hayatını ...
Sakarya’da inşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da inşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi: ...
3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanda bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanda ...
Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, imama küsen mahalleliyle buluştu
Hendek Belediyesi tarihine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi tarihine sahip çıkıyor
Ekmek almaya giderken tır çarpan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ekmek almaya giderken tır çarpan yaşlı adam hastanede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X