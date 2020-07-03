Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama Patlama sesini duyan insanlar sokağa döküldü

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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