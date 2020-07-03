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Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (2)- Yeniden

DHA

Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR/HENDEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai...

Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (2)- Yeniden

<br>Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR/HENDEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.<br>Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.<br>Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 10 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı.<br>İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. <br>3 BAKAN KENTE GELİYOR<br>Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-07-03 12:39:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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