'Anneannem ve ben'

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<br>Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce: Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar, yangın devam ediyor. Net bilgi vermemiz zor şu anda ama yaralılarımız var şu anda. Sayılar, çalışmalardan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacak. DHA-Flaş Haber Türkiye-Sakarya <br>2020-07-03 12:48:12<br>

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