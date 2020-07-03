Sakarya Valisi Kaldırım: "41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok"

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür"dedi.

Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür" dedi.

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