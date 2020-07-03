Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikanın uydu fotoğrafı

Sakarya DHA SAKARYA Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan fotoğraflandı.<br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-07-03 13:30:56<br>
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