Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 yaralı (5)

<br>İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖĞÜTLÜ: 2 ÖLÜ, 60 YARALI VAR<br>Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı. Doç. Dr. Öğütlü, yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek <br>2020-07-03 14:03:21<br>
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