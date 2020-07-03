Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6)

<br>BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VAR<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya´nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter´dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:<br>"Sakarya Hendek´te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."<br>BAKANLAR HENDEK'TE<br>Bu arada, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hendek'e geldi. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alıyor.<br>ANKARA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-07-03 14:15:46<br>
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