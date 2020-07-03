Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (7)

<br>SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR<br>Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-07-03 14:19:51<br>
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