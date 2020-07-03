<br>ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ İPTALİ 03.07.2020 Haber Kodu : 200703202 ve Haber Kodu : 200703195 "SAKARYA HAVAİFİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA ANI (2)" başlığıyla geçilen 2 görüntümüz Sehven geçilmiştir. <br>GÖRÜNTÜNÜN KULLANILMAMASI RİCASIYLA DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-07-03 15:07:36<br>
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