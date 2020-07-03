Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (8)

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<br>HAVAİ FİŞEK FABRİKASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ<br>Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin öldüğü, biri ağır, 74 kişinin de yaralandığı açıklandı.Yangının kontrol altına alındığı, havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika, havadan drone ile görüntülendi.<br>Görüntülerde, dumanların tüttüğü fabrikaya ait binaların patlamaların şiddetiyle büyük zarar gördüğü, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazılarının ise duvarlarının yıkıldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ali AKSOYER<br>2020-07-03 15:23:04<br>

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