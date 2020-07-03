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Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)

DHA

Ergün AYAZMurat KÜÇÜKGüven HASBAŞAlişan KOYUNCURamiz Kaan OKTARDinçer AKBİR/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi öldü, 97 kişi de yaralandı. Patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardında patlarken, çıkan yangın hem havadan hem de karadan müdahaleyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında, saat 11.10 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne...

Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)

<br>Ergün AYAZMurat KÜÇÜKGüven HASBAŞAlişan KOYUNCURamiz Kaan OKTARDinçer AKBİR/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi öldü, 97 kişi de yaralandı. Patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardında patlarken, çıkan yangın hem havadan hem de karadan müdahaleyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.<br>Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında, saat 11.10 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı, fabrikada yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Olay sırasında fabrikada bulunan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi de yaralandı.<br>Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE ve ambulans sevk edildi. Düzce ve Kocaeli´den de takviye ekipler bölgeye sevk edildi.<br>Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, çevredekileri uzaklaştırdı. Yaralılar, ambulanslarla Hendek ve Sakarya´daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 16´sına ayakta müdahale edildi.<br>İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü.<br>KONTROL ALTINA ALINDI<br>Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika binaları patlamaların şiddetiyle büyük zarar görürken, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazı binaların ise duvarlarının dahi yıkıldığı görüldü.<br>FABRİKADA 110 TON PATLAYICI VARDI<br>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikanın deposunda ise 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyledi.<br>3 BAKAN OLAY YERİNDE<br>Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın ardından bölgeye geldi. Bakanlar, bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.<br>BAKAN KOCA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 97 KİŞİ YARALANDI<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde 2 bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim tekrar yaşatmasın" dedi.<br>BAKAN KOCA GAZLARA KARŞI UYARDI<br>Bakan Koca, "Kimyasal bir tepki var mıdır?" sorusunu, "Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" diye konuştu.<br>FABRİKADA TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 186<br>Bakan Koca, fabrikada 186 kişinin çalıştığını açıklayarak, "Çalışan sayısı güvenlikle birlikte toplam 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.<br>BAKAN SOYLU: PATLAMAYLA İLGİLER PAYLAŞILACAK<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda sayın başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde elbette ki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği konusundaki çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip, kamu ile paylaşılacaktır" diye konuştu.<br>Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerine tek tek hane ziyaretlerine başladık. Sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha yaşatmasın" dedi.<br>YAKINLARI YARALANDI<br>Fabrikada kızı, damadı, yeğeni ve kardeşi çalışan Adil Ün, yeğeni Halis Yılmaz'dan haber alamadığını ifade ederek, "Benim kızım var, kardeşim var, damadım var burada çalışan. Bir de yeğenim var. 4 yakınım burada çalışıyor. 3'üne ulaştık, 1'ine ulaşamadık. Hastanelere baktık. Bir yakınıma ulaşamadık. Bilgi vermediler. Çok endişeliyiz. Bize bir bilgi gelmedi. Ulaşamıyoruz. Kızım sağlam. Damadımda hafif yara var. Kardeşimde bir şey yok ama yeğenimden haber yok" dedi.<br>PATLAMADAN KURTULDU<br>Patlama sırasında fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulmayı başaran Faik Gün ise olay anını şöyle anlattı:<br>"Ben olay anında fabrikada ip sarıyordum. Ben de patlamaları duydum. Dışarıya çıkma şansım olmadı. Sonra arka taraftan kaçtık. Bazı vatandaşları da kaçırdık. Patlama çok güçlüydü. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Patlamanın sesini duydukça dışarı çıkmaya çalıştım. Arka tarafa kaçtım. Zaten yarısı çıkmıştı dışarı. Ben çıkarken içeride kalanlar vardı. Patlamalar depoların tarafından gelmişti. Sesler öyle geldi. Ben kendim ip sarıyordum. Sonra patlamaları duyunca kaçtım."<br>Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Güven HASBAŞ-Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan OKTAR-Dinçer AKBİR<br>2020-07-03 16:50:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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