Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (15)

<br>4 ÖLÜ, 103 YARALI<br>İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 4 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 103 kişinin yaralandığını bildirdi. Fabrika sahasında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-07-03 19:24:17<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.