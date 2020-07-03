Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17)

DHA

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Havai fişek fabrikasında üretim alanları, depo alanları ve idari binalar büyük hasar gördü. Binaların çatıları uçarken, pencere ve kapıları patlamanın şiddetiyle parçalandı. Depo ve üretim binalarının duvarlarının büyük bölümü yıkıldı. Fabrika sahasında bulunan servis araçları ve otomobiller hasar gördü. Zaman zaman bölgede havai fişek patlamaları devam etti. İtfaiye ekipleri sahada soğutma çalışması yaparken, binaların etrafına saçılan patlamamış...

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17)

<br>ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ<br>Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Havai fişek fabrikasında üretim alanları, depo alanları ve idari binalar büyük hasar gördü. Binaların çatıları uçarken, pencere ve kapıları patlamanın şiddetiyle parçalandı. Depo ve üretim binalarının duvarlarının büyük bölümü yıkıldı. Fabrika sahasında bulunan servis araçları ve otomobiller hasar gördü. Zaman zaman bölgede havai fişek patlamaları devam etti. İtfaiye ekipleri sahada soğutma çalışması yaparken, binaların etrafına saçılan patlamamış havai fişeklerin üzerine köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Bölgeye gelen Bakanlar fabrika sahasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.<br>YARALI İŞÇİLERİ TAŞIYAN SİMİTÇİ O ANLARI ANLATTI<br>Sakarya'da fabrikalara simit satarak geçimini sağlayan Kenan Esenboğa, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı gördükten sonra olay yerine gitti. Patlamanın yaşandığı fabrikaya girdiği anda gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Esenboğa, "Ben olay anında organize sanayi bölgesindeydim oradaki fabrikalara simit satıyorum ben. Olay bölgesinde yüksek bir patlama duyunca daha önce burada yaşanan fabrikalardaki patlama seslerine aşina olduğum için kendi müşterilerim de bu bölgede olduğundan dolayı en yakın yerden içeriye girdim" dedi.<br>'YORGUNLUKTAN BAYILDIM'<br>Olay yerinde bulunan ekiplere yardım ettiği sırada sıcaktan ve yorgunluktan bayıldığını belirten Esenboğa, gözünü hastanede açtığını söyleyerek, "Hemen buraya geldim aracımı 2 kilometre ileride bıraktım, koşarak buraya geldim. Burada jandarma yolu kesmişti biz de arkadaşlarımızla birlikte ormanın içinden kimseye görünmeden arka tarafa girdiğimizde deprem yeri gibi bir yer gördüm. İlk önce bir ayakkabı gördüm, ayakkabıları takip ettikten sonra nükleer bir bombanın düşmüş olduğu gibi bir çukur olduğunu gördüm. Bu çukurun dibinde ise tahtaların içerisinde her tarafı kan içerisinde bir yaralı gördüm. Onu tıbbi anlamda zarar vermemek adına kıpırdatmadan bir kapının üzerine koyup sırtlayıp getirdik. İkinci yaralıya geldiğimde ise onun ağırlığı altında bayıldı. Gözümü hastanede açtım" diye konuştu.<br>YARALI YAKINLARININ HASTANE ÖNÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ<br>Patlamada yaralananlardan 35'i Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Yaralı yakınları gözyaşları içinde, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.<br>OLAYI 10 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEYECEK<br>Olayla ilgili 10 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından savcılar, soruşturma amacıyla inceleme yapacak. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZAlişan KOYUNCU<br>2020-07-03 19:42:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu: “7 kişilik kaybımız var, 4’ü vefat, 3’ünü arama çalışmaları devam ediyoruz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: “7 kişilik kaybımız var, 4’ü ...
Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (15)
YEREL HABERLER Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ...
Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (14)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (13)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar oluşturdu Çevre köylerdeki evlerin camları kırıldı, bir ahırın çatısı kısmen çöktü
YEREL HABERLER Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var” “İçeride 45-50 arasında işçi olduğu tahmin ediliyor”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “4 ölü, 45 kayıp 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (11)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 83 yaralı (10)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 83 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (9)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (8)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 ...
Sakarya’daki büyük yangın Yangın söndürme uçağı fabrikaya müdahale ediyor 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 74 kişi yaralandı Aynı fabrikada 11 yılda 4. patlama
YEREL HABERLER Sakarya’daki büyük yangın Yangın söndürme uçağı ...
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ İPTALİ 
YEREL HABERLER ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ İPTALİ 
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay ...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Önceliğimiz çalışanların sağlığı”
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Önceliğimiz çalışanların ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (7)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 yaralı (5)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (4)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (4)
flaş
YEREL HABERLER flaş
Sakarya Valisi Kaldırım: "Can kaybı yok, 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir"
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım: "Can kaybı yok, 56 yaralımız ...
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı 64 ambulans, 2 ambulans helikopter yaralılara müdahale ediyor
YEREL HABERLER Yaralı sayısı 50’ye ulaştı 64 ambulans, 2 ambulans ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X