İçişleri Bakanı Soylu: “7 kişilik kaybımız var, 4’ü vefat, 3’ünü arama çalışmaları devam ediyoruz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu: “7 kişilik kaybımız var, 4’ü vefat, 3’ünü arama çalışmaları devam ediyoruz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor”

İHA

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 4 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: “7 kişilik kaybımız var, 4’ü vefat, 3’ünü arama çalışmaları devam ediyoruz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor”

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 4 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulunarak 3 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

“4’ü vefat, 3’ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz”
4 kişinin vefat ettiğinin, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, “2 vatandaşımızın kimlik tespitinin yapıldığını belirttim adli tıpta. Böylece 7 kişilik bir kaybımız var. 4’ü vefat, 3’ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar hem geçmiş olsun diyorum, hem de başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın. Yaptığımız tespit listeler üzerine. Fabrikada çalışanların listesi üzerinden yapılan bir tespit. Dışarıdan gelme ya da listede olmayanlar üzerine tespit yapılabilir. Elbette ki bunların tamamı arama çalışması sonrasında ortaya çıkacaktır. İşin esası şu anda bizim elimizdeki toplam rakam 7, 4’ü vefat. Bir kısmını adli tıpa ulaştırdık. Bir kısmının da kimliği belli oldu. Bu alana geldiğimiz andan itibaren hem Genel Başkan Yardımcımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Milliyetçi Harekat Partisi Grup Başkanvekilimiz, milletvekillerimiz, Hendek Belediye Başkanımız, herkes elinden geldiğince bu meselenin yönetilmesinde büyük bir emek ortaya koydular” dedi.

“Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor”
Daha sonra konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin sağlık hizmetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Yaşanan bu patlama nedeni ile bakan arkadaşlarımla beraber incelemelerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu dönemde özellikle sağlık ekibimiz 84 ambulans 2 helikopter ambulans ve 16 UMKE timimiz AFAD ve 112 Acil ekibimiz ile birlikte sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladık. Şu ana kadar hastanelerimizde yaralı olarak tedavisine başladığımız toplam 108 kişi oldu. 108 vatandaşımızdan 48 kişiyi taburcu ettik. Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Sayın Bakanımın bahsettiği şekilde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, arama çalışmaları devam ediyor. Bu dönemde özellikle yapılan çalışmalarla kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde 3 kişi ile ilgili gelen durum netleşmiş olur. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketleri milletimize yaşatmasın” diye konuştu.

“Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor”
Fabrikada 186 çalışanın olduğunun tespit edildiği söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, “Haber alır almaz, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Vakamız ve Sağlık Bakanımızla hemen buraya intikal ettik. Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor. Biz de bu çalışanlarımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Belirttikleri gibi ziyaretçiler olabilir. O ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum yaralılara şifa diliyorum. Arama çalışmaları devam eden diğer kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Sayın Başsavcının ortaya koyacağı çalışmanın sonucunda belli olacak"
Son olarak basın mensuplarının yangının sebebi ile ilgili yönelttiği soruyu yanıtlayan Bakan Soylu, “Patlama yerine gittik. Bir fabrikaların olduğu bölüm bir de depoların olduğu bölümler var. Bizim gördüğümüz ağır patlamanın, hasarların olduğu bölüm yapıların olduğu bölümdü. İtfaiye gerekli çalışmalarını yapacak. Daha ziyade Sayın Başsavcının ortaya koyacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Mat ayında burası ile ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Bütün bu patlayıcı, yarıcı maddelerin üretimin yapıldığı bu yerlerle ilgili denetimler sıklıkla yapılmaktadır. Bununla ilgili bir prosedürü vardır. Bu aksamaksızın devam eder” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (17)
YEREL HABERLER Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, ...
Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (15)
YEREL HABERLER Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ...
Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasından geriye beton bloklar kaldı
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (14)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (13)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar oluşturdu Çevre köylerdeki evlerin camları kırıldı, bir ahırın çatısı kısmen çöktü
YEREL HABERLER Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var” “İçeride 45-50 arasında işçi olduğu tahmin ediliyor”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “4 ölü, 45 kayıp 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (11)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 83 yaralı (10)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 83 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (9)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (8)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 ...
Sakarya’daki büyük yangın Yangın söndürme uçağı fabrikaya müdahale ediyor 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 74 kişi yaralandı Aynı fabrikada 11 yılda 4. patlama
YEREL HABERLER Sakarya’daki büyük yangın Yangın söndürme uçağı ...
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ İPTALİ 
YEREL HABERLER ABONELERİMİZİN DİKKATİNE GÖRÜNTÜ İPTALİ 
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay ...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Önceliğimiz çalışanların sağlığı”
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Önceliğimiz çalışanların ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (7)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 yaralı (5)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 60 ...
Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (4)
YEREL HABERLER Hendek´te havai fişek fabrikasında patlama (4)
flaş
YEREL HABERLER flaş
Sakarya Valisi Kaldırım: "Can kaybı yok, 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir"
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım: "Can kaybı yok, 56 yaralımız ...
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı 64 ambulans, 2 ambulans helikopter yaralılara müdahale ediyor
YEREL HABERLER Yaralı sayısı 50’ye ulaştı 64 ambulans, 2 ambulans ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X